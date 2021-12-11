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Van’daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının yüzü, bin 500 kilometre uzaklıkta güldü

Geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında Van’da yaşanan sel felaketinde 200 kovan arısı telef olan Gezginci Arıcı Ahmet Atasoy’a, bin 500 kilometre uzaklıktan gelen Van Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Kumluca’da 200 arılı kovan teslim etti.

Haberde İnsan 11.12.2021, 13:53
Van’daki selde 200 kovan arısı telef olan arıcının yüzü, bin 500 kilometre uzaklıkta güldü

Geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında Van’da yaşanan sel felaketinde 200 kovan arısı telef olan Gezginci Arıcı Ahmet Atasoy’a, bin 500 kilometre uzaklıktan gelen Van Tarım İl Müdürlüğü ekipleri, Kumluca’da 200 arılı kovan teslim etti.

Van Tarım İl Müdürlüğü Arıcılık Sistem Sorumlusu heyeti Antalya’nın Kumluca ilçesine geldi. Kumluca bölgesinde yetişebilecek arı cinsini tespit eden heyet, kovanları Ahmet Atasoy’a teslim etti. Heyet, son olarak arı kovanlarına plaka çakarak yardımları resmi hale getirdi.

Devlete her zaman güvendiğini ama bu kadar uzaktan gelip zararının tanzim edilmesinin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ahmet Atasoy, “Gezginci arıcılık yapıyoruz. Kış aylarında kendi ilçemiz Kumluca’da konaklıyoruz. Yaz geldiği zaman Doğu Anadolu’ya gidiyoruz. Orada arıcılığımızı yapıyoruz. Bu yıl ağustos ayındaki sel arılarımızı aldı. Komple sele kaptırdık arlarımızı. Zararımız büyüktü. Devletimizden, Tarım İlçe Müdürlüğümüzden Allah razı olsun. Zararlarımızı karşıladılar. 200’e yakın kovanımız karşılandı. Devletimize güveniyoruz her zaman. Ama her şeye rağmen sürpriz oldu” dedi.

"Selde zarar gördü"

Van Tarım İl Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Tahir Keçeci ise “Arıcılık sistem sorumlusu olarak görev yapıyorum. Sel felaketinde zarar gören Ahmet Atasoy ve ailesine geçmiş olsun diyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sel felaketzedelere, üreticilere yapmış olduğu destek devam ediyor. Bununla ilgili 200 adet arılı kovanını Antalya’nın Kumluca ilçesinde arıcılık yapan Ahmet Atasoy’a teslim etmek için bugün buraya geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"200 kovanı gitti"

Temmuz ve ağustos ayında yaşanan sellerde Ahmet Atasoy’un hemen hemen tüm arılarının telef olduğunu dile getiren Keçeci, "Bakanlığın hayvancılığı geliştirme projesi kapsamında selde zarar gören çiftçilere arısını, koyununu destek amaçlı olarak verdik. Ahmet Atasoy’a da 200 adet arılı kovan verdik. Van’dan buraya bir ekip ile geldik. Biliyorsunuz, Van’da hava soğuk olduğu için arı kovanlarını Van’dan getirmedik. Bu yöreye arı ırkını yine bu yöreden temin ettik. Bilindiği üzere bizim oralar artık kış, gezginci arıcılar yaz mevsiminde bizim oralara geliyor. Kışın da bu bölgeye geliyorlar. Van’dan gelip arıları bu yörede temin ettik ve arıcımıza teslim ettik” dedi.

"Arılar teslim edildi"

Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Tarım Müdürü İsa Akşit ise Van’daki büyük sel felaketinde Atasoy’u arılarının zarar gördüğünü ifade ederek, "200 arı kovanı zarar gördüğü için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından arıcılarımızın arıları temin edildi. Van Tarım İl Müdürlüğünden arkadaşlarımız Kumluca ilçemize gelerek, bu arıları çiftçilerimize teslim ettiler. Ben çiftçilerimize buradan bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Afet sık sık yaşadığımız bir olay. Bu nedenle bu tür afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Bunun içinde tarım sigorta havuzu (TARSİM) yapmalarını özellikle tavsiye ediyorum. TARSİM’in yüzde 50 prim oranı devletimiz tarafından karşılanmaktadır” dedi.

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