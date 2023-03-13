Van’daki fırıncıdan depremzedelere ücretsiz ekmek

Deprem bölgelerinden Van’a gelen vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir uygulama başlatan fırıncı esnafı, depremzedelere ekmeği ücretsiz olarak vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ili etkilerken, büyük hasar ve can kayıplarına neden oldu. Ülke genelinde depremzedelerin yaralarını sarmak için başlatılan seferberliğe Van’da ekmek üretimi yapan bir fırın esnafından da anlamlı bir destek geldi. Fırınının camına, "Ekmeğimizi paylaşmaya hazırız. Depremzede kardeşlerimize ekmek ücretsizdir" şeklinde bir yazı asan esnaf, depremzedelerin belgelerini göstererek ücretsiz ekmek alabildiğini ifade etti.

"Günlük 500 ekmekle kendilerine destek olmaya çalışıyoruz"

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Batuhan Kara, 2011 yılında meydana gelen Van depremini yaşadıklarını belirtti. Van depreminde yaşadıkları acılardan dolayı depremzedelere yardımcı olma gereğinde bulunduklarını ifade eden Kara, "Aynı acıyı yaşayan kardeşlerime elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Meydana gelen depremin ardından birçok depremzede Van’a geldi. Her gün yaklaşık 30 aile burada ekmek ihtiyacını karşılıyor. Günlük yaklaşık 500 ekmekle kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Biz bir kampanya başlattık ve Van’daki esnaftan da aynı duyarlılığı bekliyoruz" dedi.