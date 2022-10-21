Van’da THY’nin bazı uçuşları iptal olunca yolcular tepki gösterdi

Van’da olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin bazı uçuşları iptal olunca yolcular tepki gösterdi.

Kötü hava koşulları nedeniyle Van’dan gidecek uçak seferinde iptal ve gecikmeler vatandaşı çileden çıkardı. Bugün 16:05’te Türk Hava Yolları’nın (THY) Van-İstanbul TK 2753 sefer saylı uçuşu ile yine 17:35’te yapılması planlanan Van-İstanbul TK 2751 sefer saylı uçuş iptal oldu. Ankara, Adana, İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarında da gecikme olunca yolcular THY’nin bürosunun önüne toplanarak tepki gösterdi.

(EKİP-ŞAK-Y)