banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Öğrencilerin tatil öncesi son ders zili bugün çalıyor!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!
4 Bakan Yardımcısı Gitti 4 Bakan Yardımcısı Geldi!

Van’da spor salonu bahçesinden çalınan Dogo Argentino ırkı iki köpek saatler sonra ölü bulundu

VAN (İHA) –Van’da bir Oxygen Fitness Kulübü bahçesinden çalınan Dogo Argentino ırkı iki köpek saatler sonra ölü bulunurken, köpekleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı.

Haberde İnsan 08.04.2022, 10:59
Van’da spor salonu bahçesinden çalınan Dogo Argentino ırkı iki köpek saatler sonra ölü bulundu

VAN (İHA) –Van’da bir Oxygen Fitness Kulübü bahçesinden çalınan Dogo Argentino ırkı iki köpek saatler sonra ölü bulunurken, köpekleri çalan hırsızlar güvenlik kameralarına takıldı.

Van’ın İpekyolu ilçesinde yılardır hizmet veren bir fitness kulübü bahçesinden iki gün önce Dogo Argentino ırkı iki köpek çalındı. Sabah işyerini açarken köpeklerinin çalındığını fark eden işletme sahibi Yunus Tiker, saatler sonra köpeklerinin ölüm haberini aldığını belirtti. 45 günlükken aldığı Dogo Argentino ırkı köpeklerinin mikro çiple devlet kontrolü altında kısırlaştırılarak alındığını ifade eden Tiker, “Köpeklerime işyerimin yan tarafında oluşturduğum alanda bakıyordum. Hırsızlar gelip, sacı patlatarak köpeklerimi dışarıya çıkarmış ve götürüp birine 500 TL’ye satmışlar. Alan şahıs da bagajda uzun süre tuttuğu için köpeklerin ölümüne sebep oldu. Sabah saat 08.00 sularında geldik ve baktık ki köpeklerimiz yerinde yok. Polisle irtibata geçtik. Sağ olsun polisler çok yardımcı oldular. Bütün Kent Güvenlik Sistemi kameraları kontrol edilerek failleri tespit edildi. Tabi biz tespit aşamasındayken, barınaktaki veteriner beni arayarak köpeklerin ölüm haberini verdi. Köpekleri öldürdükten sonra barınağa giden yolun kenarına atmışlar. Barınakta okuturken çipleri bana ait olduğu ortaya çıktı” dedi.

Veterinerin ilk başta kendilerine zehirlenme şüphesinin olduğunu aktaran Tiker, “Köpeğimi alan şahıs polise ifadesinde, “Çocuklardan aldım ve bagaja kilitledim. İşe dalınca da bagajda unuttum. Gelip bakınca köpeklerin öldüğünü gördüm ve o yolun kenarın ben attım” demiş. Ben kendisini zaten tanımıyorum, bilmiyorum. Bizim herhangi kimseyle bir problemimiz yoktu. Tamamen çocukların köpekleri çalıp 500 TL’ye satmasıyla gerçekleşen bir durum” ifadelerini kullandı.

“Bu travmayı basıl atlatırım bilmiyorum”

Köpeklere çocuğu gibi baktığını vurgulayan Tiker, “Bundan sonraki süreçte bizlik bir şey yok. Biz zaten hırsız olan faillerden şikayetçiyiz. Onlar zaten hırsızlıktan yargılanacaklar. Köpeği öldüren kişi de herhalde öldürdüğü için yeni yasayla beraber yargılanacak. Bunun yanında yasaklı bir ırkı sahiplendiği için de 30 bin TL’lik para cezası almış. Bizde sürecin takipçisi olacağız. Hiçbir hayvan zararlı değildir. Sadece kötü sahip vardır. Benim iki tane köpeğime yasaklı dediler ama görüntülerden anlaşılacağı gibi çocuklar gayet rahat bir şekilde alıp götürebiliyor. Biz iyi yetiştirdik ama köpeğimiz elimize ölü geldi. Ben evladım ölmüş gibi bir psikolojideyim. Çünkü 10 yıldır onları besliyordum. Her şeylerini eksiksiz yaptım. Hiçbir şeyleri eksik değildi. Çok üzücü benim için. Bu travmayı nasıl atlatacağımız bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 08 Nisan 2022
İmsak 05:00
Güneş 06:30
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:43
Yatsı 21:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
parçalı az bulutlu