Van’da Şehit Osman Akbaş adına kütüphane oluşturuldu

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Van Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Şehit Osman Akbaş adına kütüphane oluşturdu.

24 Aralık 1998’de Van Orduevi önünde, askeri personelin çocukları olan lise öğrencilerini taşıyan ve hareket etmek üzere olan askeri servis aracına yaklaşan PKK mensubu kadının üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesiyle gerçekleştirilen intihar saldırısında 16 yaşındaki Osman Akbaş şehit olmuş, 14’ü asker 22 kişi yaralanmıştı. Şehit Osman Akbaş’ın adını yaşatmak amacıyla harekete geçen Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet Anadolu Lisesinde bir kütüphane oluşturdu. Şehit Osman Akbaş adına oluşturulan kütüphanenin açılışına; İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, Çaldıran Şehit Aileleri, Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç, şehidin ailesi, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşma yapan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Meltem Kaya, pandemiden sonra bir şehir kütüphanesinde bulunmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Şehidin ailesiyle ilk görüştüğümde, şehidin adına daha önceden hiçbir şey yapılmadığını duydum. Ben de kendilerine söz verdim. Daha önce şehit ailesini ziyaret etmiştim ama bugün burada şehit ailesine misafir oldum. Şehidin ailesi beni yedinci evlatları olarak kabul etti, Allah razı olsun. Türkiye’nin dört bir köşesinde hem Osman Akbaş şehidimizin hem de diğer şehitlerimizin adını yaşatmaya Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği olarak ant içtik” dedi.

Okulda daha önce kütüphane olmadığına dikkat çeken Kaya, “Amacımız çocuklarımızı dijital ortamdan uzaklaştırabilmek ve şehitlerimizi unutmamalarını sağlamak. Onlar vatan uğruna, bayrak uğruna şehit oldular. Çocuklarımız bunların bilincinde olarak büyüsünler diye bu şekil kütüphaneler açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Oğlumun yeni bir evi oldu"

Şehidin annesi Aynur Akbaş ise kütüphanenin açılışında buruk bir sevinç yaşadığını vurgulayarak, “Sevindim de üzüldüm de. Oğlum sanki yeni şehit olmuş gibi beni çok gururlandırdılar. Zaten duyduğumda dedim, ’Oğlumun yeni bir evi oldu’. Oğlumun bugün düğünüdür ve oğlumun düğününe gelmişim. Allah destek olan herkesten razı olsun. Bir oğlum olsaydı; vatan için, millet için onun gibi şehit olmasını isterdim” diye konuştu.

Kütüphane içerisinde oluşturulan cam dolapta şehit oğluna ait elbiseleri gören acılı annenin oğlunun kıyafetlerini öpmesi duygulu anlar yaşattı.

Okulda kütüphane oluşturulmasına sevinen öğrenciler de, “Burası hem kitap okumamıza vesile olacak hem de şehidimizin adı yaşatılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.