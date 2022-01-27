Van yolcusunu misafir eden emniyete teşekkür

Van İl Emniyet Müdürlüğü, yolcu otobüsü arızalanması sonucu yolda kalan vatandaşı misafir eden Sivas’ın Zara Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Eskişehir’den Van’a gelen otobüs, Sivas’ın Zara çevre yolunda yolcu indirdiği esnada arızalanmıştı. Arıza giderilemeyince otobüste beklemek zorunda kalan yolcular üşümeye başlamış, durumun haber alınması üzerine yaklaşık 30 yolcu midibüs ve polis araçlarıyla ilçe emniyet müdürlüğü binasına taşınarak burada misafir edilmişti. Üşüyen yolcuları misafir eden emniyete, Van İl Emniyet Müdürlüğünden de teşekkür gecikmedi.

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "19 Ocak 2022 tarihinde Eskişehir’den Van’a gitmekte olan yolcu otobüsünün arızalanması sonucu, mahsur kalan vatandaşlarımızla ilgilenen başta İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olmak üzere, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz" denildi.