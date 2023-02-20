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Van jandarması Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor
Van İl Jandarma Komutanlığı personelleri deprem yaralarının sarıldığı Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.
Haberde İnsan 20.02.2023, 14:00
Van İl Jandarma Komutanlığı personelleri deprem yaralarının sarıldığı Malatya’da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.
6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığı personeli de Malatya’da asayişin sağlanması, arama/kurtarma, tahliye ve yardım faaliyetleri, yaşam destek çalışmaları ile trafik hizmetlerine kadar her alanda milletin hizmetinde görev yaparak, huzur ve güvenin teminatı olmaya devam ediyor.