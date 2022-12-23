Van Gölü sahilinde erbani ziyafeti

Van’ın Gevaş Gençlik Merkezinde eğitim gören gençler, Van Gölü sahilinde erbani çalarak, ilçenin güzelliklerini tanıtıyor.

Gevaş Gençlik Merkezi Erbani Ekibi; ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Van Gölü sahili başta olmak üzere farklı noktalarda müzik ziyafeti sunuyor. Ellerindeki erbanilerle Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendiren gençler, bir yandan müzik yapıyor, bir yandan da ilçenin güzelliklerini tanıtıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Gençlik Merkezi Müdürü Bahattin Ceylan, gençlerin gelişimlerine katkı sunan her faaliyetin içerisinde yer aldıklarını ifade ederek, “Gençlerimiz her konuda kendilerini geliştirsinler diye erbani ekibimizle beraber gök mavinin Van Gölü mavisiyle bütünleştiği bir çalışma yaptık. Böylece gençlerimizi doğaya çekip bir çalışma yapmalarını sağladık” dedi.

Gevaş Gençlik Lideri Necat Kaçmaz ise merkezde gençlerin kişisel gelişimleri için birçok atölyenin olduğunu belirterek, müzik atölyesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Yaz mevsimi boyunca müzik atölyesinde gençlere erbani eğitimleri verdiklerinin altını çizen Kaçmaz, “Tabi biz derslerimizi sadece gençlik merkezinde ya da atölyemizde işlemiyoruz. Doğada da bu dersleri vermeye çalışıyoruz. Amacımız ilçemizin tabi, doğal ve tarihi güzelliklerini bir nebze olsun tanıtabilmektir. Çünkü Gevaş, hem tarihi hem doğal hem de kültürel miras açısından oldukça güzel bir ilçe. Bizde hem doğal hem tarihi bu güzel çekicilikleri müziğin eşsiz ritmiyle birleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ise gençlik merkezinde eğitim aldıkları için mutlu oldukların söyledi.