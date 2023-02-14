Van ekibi Malatyalı depremzedeler için konteyner kent kuruyor

Van’dan Malatya’ya giden ekipler, depremden etkilenen vatandaşların barınması için konteyner kent kuruyor.

Van Valisi Ozan Balcı koordinasyonunda Malatya’nın her noktasında depremin yaralarının sarılması için çalışan ekipler, ilk etapta kurdukları çadırların ardından konteyner kent kuruyor. Vali Ozan Balcı; altyapı, elektrik ve su bağlantılarının Van Su Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından büyük bir hızla sürdürüldüğü kurulma aşamasındaki konteyner kentte incelemelerde bulundu. Vali Balcı, büyük bir azimle çalışan ekiplere teşekkür ederek, çalışmaların kısa sürede tamamlanıp, vatandaşların konteynerlere yerleştirileceğini söyledi.