Van ekibi Malatya’da yaraları sarmaya devam ediyor

Van Valiliği koordinasyonunda deprem bölgesi Malatya’da vatandaşların geçici barınmaları için kurulan Beydağı konteyner kentte ekipler aralıksız çalışıyor.

Konteyner kurulumu, altyapı çalışmaları, yardım dağıtımı gibi birçok alanda çalışma yürüten Van ekipleri, sosyal yaşamın normale dönmesi için de vatandaşlarla sürekli irtibat halinde. Beydağı konteyner kentte vatandaşları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile psikososyal destek ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek tespit edip en kısa sürede ulaştırıyor.

Depremden etkilenen başta kadın, çocuk ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve bu zor sürecin kısa sürede atlatılması için Van ekibinin çalışmaları devam ediyor.