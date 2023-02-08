Van depremzedeler için tek yürek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu depremzedeler Van’daki otellerde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları son sürat devam ederken, evleri hasar alan depremzedeler ise ikametlerine giremedi. Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinden gelen yüzlerce depremzede, Van’daki farklı otellere yerleştirildi.

“Bütün illerde bu uygulama hat safhaya çıkmalı”

Van’daki 2011 depremlerini yaşayan otel sahibi Bülent Harman gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin bundan önceki depremlerin çok üstünde bir deprem olduğunu söyledi. Otelin kapılarını depremde etkilenenlere açtıklarını ifade eden Harman, “Şu an itibariyle Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’tan gelen misafirlerimiz var. Şu an 21 depremzedeyi otelde ağırladık. Telefonla arayıp gelecek 25 kişi daha var. Gönül isterdi ülkede herkes depremzedeleri misafir etsin. Geçici de olsa onlara sıcak bir yemek ve ortam sunabilirsek ne mutlu bizlere. Bu çadırlarda idare edilecek bir durum değildir. Depremden etkilenmeyen bütün illerde bu uygulama hat safhaya çıkmalıdır” dedi.

“Büyük bir kaos yaşandı”

Ailesiyle birlikte Kahramanmaraş’tan gelen Ali Dönmez de İstanbul’dan Kahramanmaraş’a gelirken otogarda depreme yakalandıklarını belirterek, "Enkaz altında kalmaktan çok korktuk. Hızlıca açık alana çıktık. Şehir merkezindeki evimize gitmeye çalıştık fakat yollar kapalıydı. Güvenlik güçleri merkeze girmemize izin vermedi. Evimizin durumu nedir bilmiyorum. Kapılarını biz depremzedelere açtıkları için başta otel sahibi olmak üzere tüm Vanlılara teşekkür ederim. Bu konuda herkesin duyarlılık göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Zor zamanda bize kucak açan Vanlılara teşekkür ederim”

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan 62 yaşındaki Ahmet Aydın ise "Gaziantep’ten gelinim ve çocuklarımla geldim. Binamız 14 katlıydı. 13. kattaki evimizde depreme yakalandık. Uyuyorduk, eşimin bağırmasıyla kalktık. Yaşadıklarımızı anlatamıyorum. Çok zordu. Kendimizi ancak dışarıya attık. Çok şükür bize bir şey olmadı. Evimiz yıkıldı mı hasarlı mı bilmiyoruz. Zor zamanda bize kucak açan Vanlılara teşekkür ederim. Allah kimseye bu acıları bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.

İki ablası üç yeğeniyle Malatya’dan gelen Cemile Algedik, depremin etkisinden hala kurtulamadıklarını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Uykudayken depreme yakalandık. İlk başta hafif sallandı daha sonra hızlandı. O an kaçmaya çalıştık fakat her taraf dökülmeye başladı. Büyük bir korku yaşadık. Kaçmaya çalıştıkça düştük, kaydık, sağa sola savrulduk. Çocukların bağrışmaları vardı. Herkes canını kurtarmaya çalışıyordu. O korku, psikolojimizi bozdu. Yakınlarımızla görüşemiyoruz. Birçok akrabamız il dışına çıktı. Hiçbir şey alamadan buraya geldik. Vanlılardan Allah razı olsun.”