Van depreminin kahramanı Miyazaki’nin adı yaşatılıyor

Van’da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adı yaşatılıyor.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiği Van’da 9 Kasım 2011’deki depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki unutulmadı. 23 Ekim 2011’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, üyesi olduğu sivil toplum kuruluşu AAR Japan’dan bir grup gönüllüyle Van’a gelen Miyazaki, depremzedelerin yaralarını sarmak için mücadele etmişti. Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki, yaptığı iyiliklerle Vanlıların gönlünü kazanmıştı. “Van depreminin kahramanı” olarak insanların gönlünde yer edinen Miyazaki’nin ismi, kentin birçok yerindeki okul, park ve caddelerde yaşatılıyor. Van’ın Edremit Belediyesi tarafından yapılan ve yeniden dizayn edilen parka da Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin adı verildi.

"Japon yardım gönüllüsü Miyazaki’nin adını verdik"

İHA muhabirine konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 2011 yılında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Meydana gelen ilk 7,2 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki’nin Van’a geldiğini ve kaldığı otelde 9 Kasım tarihinde meydana gelen ikinci depreme yakalanarak hayatını kaybettiğini ifade eden Başkan Say, “Miyazaki, ikinci depremde çöken binadan yaralı çıkarıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Biz göreve gelirken bu alan atıl durumdaydı. Burayı düzenleyip ismine Japon yardım gönüllüsü Miyazaki’nin adını verdik” dedi.

"Miyazaki’nin anısını devam ettirdik"

9 Kasım depreminin Van için acı bir gün olduğunu anımsatan Say, “Üzerinden 11 yıl geçti ama bizim bu deprem gerçeğini unutmamamız lazım. Hemen hemen her hafta Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve ilimizde belli büyüklükte depremler meydana geliyor. Bu anlamda depremle yaşamayı artık öğrenmeliyiz. Bizler de belediye olarak afetlerle mücadelede birçok çalışma yaptık. Bir taraftan geçmişte yaşadığımızı unutmamak ve bundan ders çıkarmak, bir taraftan da 10 bin kilometre öteden gelip 100 yıl önce Türkiye ve Japonya arasında başlayan birliktelik Miyazaki ile devam etti. Bir vefa göstergesi olarak Miyazaki’nin anısını devam ettirdik. Japon halkı, bürokratları ve devleti bundan mutlu oldular” diye konuştu.