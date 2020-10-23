Van depreminde ölen öğretmen mezarı başında anıldı
AMASYA’NIN TAŞOVA İLÇESİNDE, 23 EKİM 2011 TARİHİNDEKİ VAN DEPREMİNDE EŞİ EMEL TÜRKOĞLU'YLA ENKAZ ALTINDA KALARAK ŞEHİT OLAN ÖĞRETMEN OKTAY TÜRKOĞLU, MEZARI BAŞINDA ANILDI.
Amasya’nın Taşova ilçesinde, 23 Ekim 2011 tarihindeki Van depreminde eşi Emel Türkoğlu’yla enkaz altında kalarak şehit olan öğretmen Oktay Türkoğlu, mezarı başında anıldı.
Babası İzzet, kardeşi Orhan Türkoğlu, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer Oktay Türkoğlu’nun mezarına su dökerek, Kur’an-ı Kerim ile dualar okudu.
Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Kendi hemşerimiz olan aynı zamanda benim meslektaşım olan Oktay kardeşimi ve dolayısıyla saygıdeğer eşlerini anmak üzere ve ruhlarına birer Fatiha okumak üzere bir araya geldik. Meslektaşımız, hemşerimiz Oktay kardeşimizin de o depremde vefat etmiş olması dolayısıyla unutmamak gerekiyor. Bu canlar bizim için değerlidir. Ölüm bir haktır, bir gerçektir. Dolayısıyla asıl olan ölünün peşinden hayırla konuşmaktır. Bu günleri hayırla yad etmektir. Cenab-ı Allah o depremde ölmüşlerimize rahmet eylesin ve özelde de Oktay kardeşimize rahmet eylesin” dedi.
Baba İzzet Türkoğlu, “Yıllar geçiyor ama acılar geçmiyor. Aynı acı aynı tazesiyle duruyor. Allah herkese bu tür başına gelen arkadaşlarımıza, bütün camiaya sabırlar versin. Allah bu tür musibetlerden ülkemizi korusun" diye konuştu.
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