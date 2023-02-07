Van depreminde enkaz altından 32 saat sonra kurtulan kaymakamdan depremzedelere destek

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem sebebiyle mağdur olan vatandaşlara destek için Sinop’un Türkeli ilçesinden 88 gönüllü vatandaş ile yardım malzemelerinden oluşan 1 tır, 1 kamyon ve 2 pikap, dualarla yola çıktı. 2011’deki Van depreminde 32 saatin ardından enkaz altından sağ kurtulan Türkeli Kaymakamı Yılmaz, uğurlama konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

Türkeli Kaymakamlığı öncülüğünde "Haydi Türkeli" sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İlçede yardım toplanma merkezi olarak belirlenen Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulunda toplanan yardımların paketlenmesi ve sınıflandırılması için ilçe halkı yediden yetmişe gönüllü bir şekilde çalışarak büyük bir yardımseverlik örneği gösterdi. Uğurlama öncesi Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, gönüllülere hitaben yaptığı konuşmada, "85 milyonluk ülkemiz, hiçbir zaman birlik ve beraberliğini bırakmadı. Hava soğuk ama size yemin ederim ki Malatya, Adıyaman, Diyarbakır çok daha soğuk. Araçlarımızda bot, mont, eldiven var. Orada, bunları üşüyen ellere götüreceksiniz. Karşılaşacağınız manzaralara yüreğiniz dayanmayacak. En kötü günümüz bugünse, bugün de biz hep beraberiz. Enkazın taşı çok sert, yüreklerinizle yumuşatmaya gidiyorsunuz. Kurtuluş Savaşı’nda, Çanakkale Savaşı’nda çökmeyen bu millet, bu afette de çökmeyecek. Biz geçen sene yardım talep edendik, bu sefer de yardım eden taraf olacağız. Dokunduğunuz herkese selamlarımızı söyleyin. Oradaki insanları sarıp sarmalayın. O binalar yapılacak ama o insanların yürekleri 5 sene, 10 sene yanacak. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Biz telefonlarımızla gece-gündüz yanınızdayız" dedi.

Kampanyanın başlatılmasından 24 saat içerisinde 1 adet tır, 1 adet kamyon ve 2 adet pikaptan oluşan battaniye, ısıtıcı, kışlık kıyafet ve erzak yardımı, deprem bölgelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Ayrıca enkazın kaldırılmasına yardımcı olmak üzere 88 gönüllü vatandaş, ilçe otogarından dualarla deprem bölgesine uğurlandı. Türkeli Kaymakamı Yılmaz, 2011’deki Van depreminde 32 saatin ardından enkaz altından sağ kurtarılmıştı.