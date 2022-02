Valizleri çalınan üniversite öğrencisine hayırseverlerden yardım eli

Gaziantep’te evlerine giren hırsız tarafından içinde giysileri, kitapları ve ayakkabılarının bulunduğu iki valizi çalınan üniversite öğrencisi Gülnür Koç için hayırseverler harekete geçti. İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) sesini duyurduğu öğrencinin bütün eksiklerini Gaziantep İyilik Hareketi giderdi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde yaşayan Cumhuriyet Üniversitesi BESYO Bölümü öğrencisi Gülnur Koç’un evlerin giren hırsız çalacak bir şey bulamayınca Koç’un hazırladığı iki valizini çalarak kayıplara karışmıştı. İçinde giysileri, kitapları ve ayakkabıları bulunan valizlerin çalınmasıyla büyük şok yaşayan yaşadığı durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) haberleştirmişti. Hırsıza isyan eden Koç’un annesi Gülbahar Koç, “Öğrencinin valizinin çalındığını ilk defa duyuyorum. Kızım çok üzüldü. Günlerdir ağlıyor. Şimdi yanında götürecek eşyası yok. Şoktayım” ifadelerini kullanmıştı.

İHA’nın haberi ses getirdi

Üniversite öğrencisi Koç’un yaşadığı üzücü duruma kayıtsız kalmayan Gaziantep İyilik Hareketi Platformu, hırsızın çaldıklarını yerine koydu. Genç öğrencisinin gözyaşlarını dindirmek için İHA’nın haberi üzerine harekete geçen platform üyeleri, Gülnur Koç’un bütün eksiklerini tamamladı.

“Her ay 300 lira da burs vereceğiz”

Vicdansız bir hırsızın Gülnur Koç’a yaşattığı durumu haberler gördüklerini aktaran Gaziantep İyilik Hareketi Platformu Kadir Yardım, “Genç kardeşimizin durumuna çok üzüldük. Kardeşimizin sesini İhlas Haber Ajansı (İHA) duyurdu. Bizde o sese kulak vererek harekete geçtik. Malum hırsız kardeşimizin iğneden ipliğe her şeyini çalmıştı. Bizde kardeşimize gerekebilecek her şeyi aldık. Spor ayakkabısından, krampona, giysisinden valizine kadar bütün eksiğini tamamladık. Kendisi üniversite öğrencisi olduğu için bundan sonra her ay 300 lira da burs vereceğiz. Bize göre bir üniversite öğrencisinin tek derdi sınavları olmalı. Eksiği sıkıntısı olmamalı bizde elimizden geldiğince tüm eksiğini tamamladık” ifadelerini kullandı.

Anne Gülbahar Koç ise yapılan yardımlar için hayırseverlere teşekkür etti.