Valiyi harekete geçiren mektup

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, mektup yazarak kendisini çaya davet eden çocukları evlerinde ziyaret etti.

Kayseri’de yaşayan kardeşler Hatice Büşra Yüksel ve Batuhan Yüksel, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e yazdıkları mektupta, "Sayın valim, sizi ailece çok seviyoruz. Çocuklara olan sevginizi bildiğim için "çocuklara geleceğim" demiştiniz. Çocuklar sizi bekliyor. Sayın ValiM bir çaya bekliyoruz" diyerek, Çiçek’i çaya davet etti. Mektubun eline ulaşmasının ardından harekete geçen Vali Çiçek, çocukların evine gitti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Gökmen Çiçek, çocuklarla yakından ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve hediyeler verdi.