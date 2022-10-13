Vali’ye makamında ’Huma Kuşu’ türküsü

Cumhuriyet Sergisi için Yalova’ya giden Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (ERSENDER) üyelerini makamında kabul eden Yalova Valisi Muhammet Erol, hayranı olduğu Türk halk müziğinin unutulmaz sesi Raci Alkır’ın oğlu sanatçı Vahit Alkır’dan Erzurum türküsü ’Huma Kuşu’nu dinledi.

ERSENDER, Yalova Kent Müzesinde dernek üyelerinin eserlerinden oluşan Cumhuriyet Sergisi’ni açtı. Ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, çakıl taşı, filografi, fotoğraf, hat, kaligrafi, maket, naht ve resimlerden oluşan serginin açılışını Vali Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı.

Makamında Türkü Paşa’nın oğlundan türkü dinledi

Vali Erol, sergi düzenlemek için Erzurum’dan Yalova’ya gelen dernek üyelerini makamında kabul etti. Vali Erol, Türk halk müziğinin unutulmaz seslerinden olan ve ’Türkü Paşa’ olarak bilinen Raci Alkır’n oğlu Vahit Alkır’ın da konuklar arasında olduğunu öğrenince, Erzurum türkülerini çok sevdiğini belirtti. Özellikle Racı Alkır’ın sesine ve TRT’de okuduğu türkülere hayran olduğunu belirten Erol, Vahit Alkır’dan günün anısına bir Erzurum türküsü, özellikle de Huma Kuşu’nu okumasını istedi. Makamında Alkır’ın okuduğu türküyü pür dikkat dinleyen Erol, dernek üyelerine teşekkür etti.

Kitap gelirlerini Engelliler Derneğine bağışladılar

Serginin yapıldığı Kent Müzesinde; Muzaffer Taşyürek, Kadir Sabuncuoğlu, Ümit Gergit ve Neslihan Arzu Keteci’den oluşan Erzurumlu yazarlar kitaplarını imzaladı ve elde edilen geliri Yeni Yaşam Engelliler Derneğine bağışladı. Kent Müzesindeki Cumhuriyet Sergisi, 13 Ekim akşamına kadar açık kalacak.