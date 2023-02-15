Valilik yardım portalı oluşturdu, depremzede çocuktan ders gibi davranış geldi

Amasya Valiliği, kente gelen depremzedelere yardım için internette ’amasyaseninle’ adlı portal oluşturdu. İlk talep ise bir depremzede çocuktan gelen ’kitap seti’ oldu. Görenleri duygulandıran ders gibi davranış bir yardımsever tarafından yarım saat içinde karşılandı.

Ağır yıkıma ve binlerce can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Amasya’ya gelen 5 binden fazla vatandaşın ihtiyaçlarının yardımseverlerin de desteğiyle karşılanması amacıyla internette oluşturulan portaldan ilk faydalanan, çok sevdiği kitapları depremde hasar gören evlerinde kalan 10 yaşındaki Malatyalı Hamit Kağan Kaygusuz oldu. Üye olduğu sistemden çocuğun kitap talebini gören Yasemin Özdemir satın aldığı kitap setini ulaştırdığı çocuğun yüzünü güldürdü. Çok çalışıp hakim ya da savcı olmak isteyen Kaygusuz ve ailesi duyarlı Amasya halkına teşekkür etti.

Amasya’ya 5 bin 114 kişi geldi

Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, yazılımı ve altyapısı tamamen kendilerinin geliştirdiği bu uygulamayla deprem bölgesinden gelen tüm vatandaşların beklenti ve ihtiyaçları çok daha hızlı bir şekilde giderilebileceğini düşündüklerini açıkladı. Afet bölgesinden Amasya’ya toplam 5 bin 114 kişinin geldiğine değinen Dağ, “Yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde gönüllü hemşerilerimizin de misafirlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeleri bu uygulamayla kolaylaşacaktır” dedi.

Bilgileri AFAD’a kayıtlı depremzedeler ve hayırseverlerin başvuruları ile kentteki konaklama alanları gibi bölümlere kolayca erişilebilen sistem hakkında koordinatör Oğuzhan Zobu tarafından kentteki gazetecilere bilgiler verildi.