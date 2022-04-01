Vali Sonel, emekli öğretmenlere verdiği gezi sözünü yerine getirdi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Öğretmenler Günü kutlama programında, emekli öğretmenlere vermiş olduğu gezi sözünü yerine getirdi. Bu kapsamda emekli öğretmenler, Kapadokya’yı gezme fırsatı buldu.

Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında, öğretmenlere yurt içi ve yurt dışı gezisi sözü veren Vali Sonel, emekli olan öğretmenleri de unutmayarak onlara da Kapadokya gezisi sözü vermişti. Doğa harikası peri bacaları ile tanınan Kapadokya’ya emekli öğretmenleri göndererek, unutulmayacak bir anı yaşatmalarını sağlayan Vali Sonel, öğretmenlere verdiği değeri yeniden göstermiş oldu.

Vali Tuncay Sonel, önceki görev yerlerinde olduğu gibi Ordu’da da 24 Kasım’da öğretmenlere yurt içi ve yurt dışı gezisine gönderme geleneğini devam ettirdiğini hatırlatarak, “Bizleri yetiştiren, topluma kazandıran ve en kutsal mesleklerden birini icra eden değerli öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler diliyor, ellerinden öpüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle birlikte daha önce 24 öğretmenimizi Balkanlar, 24 öğretmenimizi İstanbul, 24 öğretmenimizi İzmir gezisine, 24 öğretmenimizi GAP gezisine göndermiştik. Öğretmenler Günü kutlamalarında o gün emekliye ayrılan 17 emekli öğretmenimizi de söz verdiğimiz gibi Kapadokya gezisine gönderdik. Büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden değerli öğretmenlerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

Kapadokya gezisi dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyleyen emekli öğretmenler, “Sayın Valimizin ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın sayesinde Kapadokya’yı gezme, daha yakından görme fırsatımız oldu. Gezi süresince memnun kaldığımızı özellikle belirtmek isteriz. Biz emekliler için güzel bir anı oldu” diyerek, duygularını dile getirdiler.