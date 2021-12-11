Vali Özkan şehit Mutlu’nun mevlidine katıldı

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, şehit Celil Mutlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.

Tunceli’de, geçtiğimiz hafta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu için mevlit programı düzenlendi. Programa, Vali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğg. Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Barış Tansu Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, jandarma personelleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Özkan ve beraberindekiler, şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim ve dualara eşlik etti.