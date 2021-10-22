Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi

Aksaray’da kamu binasının duvarlarına kentin tarihi mekanlarını çizerek resmeden öğrencileri ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önce öğrencilerle beraber çizimleri boyadı daha sonra öğrencilerle birlikte kaldırıma oturup ekmek arası köfte yedi.

Aksaray’da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının bahçe duvarının renklendirilerek güzel bir görünüm kazanması için Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilimi Dalı öğrencilerine ricada bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ricasını geri çevirmeyerek bina bahçe duvarına kentin tarihi mekanlarını çizerek resmeden öğrencileri ziyaret etti. Mesai bitiminde öğrencilerin çalışmasına katılmak üzere SGK binasına gelen Vali Aydoğdu, kurum müdürleriyle birlikte eline aldığı fırçayla duvarı boyadı. Havanın kararmasıyla birlikte son bulan boyama işleminin ardından Vali Aydoğdu öğrencilere ve diğer görevlilere yemek ikramında bulundu. Siparişle gelen ekmek arası köfteleri öğrencilere kendi elleriyle bir bir dağıtan Vali Aydoğdu daha sonra kaldırıma oturarak öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardında Vali Aydoğdu öğrencilere teşekkür etti.

“Muhteşem bir manzara ortaya çıktı”

Burada bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, “SGK binamızın dış duvar boştu. Birazda boş olduğu için manzara olarak nahoştu. Biz hocamızdan ve öğrencilerimizden ricada bulunduk. Sabahtan beri arkadaşlarımız Aksaray’ı tarihi güzelliklerini ve Aksaray’a mal olmuş Malaklı Köpeğini SGK amblemiyle birlikte 100 metrelik duvarımıza işlediler. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Aksaray’daki bu güzelliklerimizi okullarımızın, kamu binalarımızın her tarafına yapmaya çalışacağız. Mesai bitiminde arkadaşlarımıza gelip eşlik ettik” dedi.

Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Damla Kibar (20) ise, “Amacımız SGK duvarını güzelleştirmek oldu. Boş olan kısımlarda Aksaray’ın güzelliklerini resmederek burada daha bir güzellik kattık” diye konuştu.