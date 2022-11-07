Vali Mustafa Tutulmaz, madendeki patlamaya ilişkin konuştu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ifade ederek, "4 yaralımız; kendi imkanlarıyla hastaneye geldiler. Hatta ilk anda patlamanın ocakta olmadığı yönünde de duyum var. İlk hastaneye geldiklerinde farklı şeyler ifade ediyorlar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde önceki gece özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 4 madenci yaralandı. Yaralılardan Ersoy Mankır ve Ramazan Kamilçelebi, Atatürk Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu oldu. Vücutlarında yanıklar oluşan Ali Gezer ve İlyas Kabuk ise Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 3 kişinin ifadesi alınırken, olayın meydana gelişiyle ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise işçilerin kendi imkanlarıyla hastaneye geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu konuda emniyetimiz, olay olduğu andan itibaren bu işin adli yönünü savcılığımızla birlikte yürüttüler. Patlama sebebiyle ilgili bölümde bir şey söylemem, şu anda uygun olmaz. TTK’nın uzmanları yerinde incelediler. Adli bir olay olduğu için ilgililerin söylemesinde fayda var. Ama her zaman olabilecek patlamalardan birisi olduğu şeklinde bana iletilen şey. Bu tür şeylere olabilecek küçük bir kömür tozu patlaması şeklinde söylendi. Şu an itibarıyla 4 yaralımız kendi imkanlarıyla hastaneye geldiler. Hatta ilk anda patlamanın ocakta olmadığı yönünde de duyum var. İlk hastaneye geldiklerinde farklı şeyler ifade ediyorlar. Şu anda 2 arkadaşımızın tedavileri devam ediyor. Adli yönünde savcılığımız tarafından devam ediyor. İfadeler alındı; soruşturma savcılığımız kontrolünde sürüyor."