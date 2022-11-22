Vali köylü kadınların yöresel pazar istediğini geri çevirmedi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, köylü kadınların yöresel pazar isteklerini geri çevirmeyerek, “En önemlisi bizim için üretimin doğrudan alıcıya, aracısız bir şekilde ulaşması. Bunu sağlayabilecek pazarlarda üreticiler yani kadınlar için önemli. Bölgede uygun mekânımız zaten var, inşallah oradaki süreçleri takip edeceğiz ve kaymakamımızla gerekli görüşmeleri yapacağız” dedi.

3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi Frig Vadisi şimdi de yöresel ürünleri ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Vadinin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Demirçevre köyünde yaşayan kadınlar, Vali Yiğitbaşı’nı ziyaret ederek, kendisine ürettikleri kuru sebze ve meyveler ile birlikte bulgur ve süt gibi ürünleri hediye etti. Tamamen doğal ve organik olarak üretilen ürünlerin satışı için Vali Yiğitbaşı’ndan destek isteyen kadınların bu talebi karşılıksız kalmadı.

Gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Yiğitbaşı, kadınların üretimini her zaman desteklediklerini ifade ederek, özellikle yöresel, doğal ürünlerin ise gıda tüketimindeki önemine dikkat çekti. Kadınların yöresel ürün pazar istediğini sıcak karşılayan Vali Yiğitbaşı, “En önemlisi bizim için üretimin doğrudan alıcıya, aracısız bir şekilde ulaşması. Bunu sağlayabilecek pazarlarda üreticiler yani kadınlar için önemli. Bölgede uygun mekânımız zaten var, inşallah oradaki süreçleri takip edeceğiz ve kaymakamımızla gerekli görüşmeleri yapacağız. Bu mekânın önce satışa uygun bir şekilde dizayn edilmesi hepinize satış tezgâhları planlanması ve sonrasında da orada böyle bir yerin yani pazarın olduğuna dair insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor” dedi.

“Oraya gelenler sizin pazarınızın olduğunu muhakkak bilmeli”

Kurulacak olan yöresel ürün pazarının her şeyden önce bilinmesi gerektiğini kaydeden Vali Yiğitbaşı bunun için Frig Vadisi güzergâhında ayrı bir çalışması yapılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Pazarın isminin biliniyor olması bizler için çok önemli. Bununla ilgili yol güzergâhında yönlendirme tabelaları olabilir, gelip geçen misafirler için. Özellikle hafta sonu çok yoğun oluyor o bölge. Hafta sonu oraya gelenler sizin pazarınızın olduğunu muhakkak bilmeli ve oradan da alışverişini yaparak büyük şehirlerde yaşıyorlarsa özellikle bunlar yani doğal ve yöresel ürünler en çok aranan şeyler.”

“Üreticilerin ve tüketicinin çok memnun kalacağı bir ortam tesis edileceğine inanıyorum”

Pazar sayesinde özellikle büyükşehirlerde yaşayan beslenme konusunda önemli kazanım sağlayacaklarına vurgu yapan Vali Yiğitbaşı, “Sosyal medya mecraları üzerinden, online satış yapılıyor mesela ve tüketiciler hiç görmeden alıyor ürünler. Ama sizin oradaki pazara geldiklerinde ürünü görüp, tadını bakarak alacaklar. Bu onlar için çok büyük imkân yani büyükşehirlerde yaşayanlar için çünkü buna ulaşamıyorlar. Ben onun için hem üreticilerin hem de tüketicinin çok memnun kalacağı bir ortam tesis edileceğine inanıyorum, bunun içinde inşallah güzel bir çalışmasını birlikte yapacağız” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyarette kadınlar ayrıca Vali Yiğitbaşı’na patik ve eşarpta hediye ederek, geçtiğimiz günlerde geçirdiği cerrahi müdahalenin ardından kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiler.