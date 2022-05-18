Vali Köşger’in ’19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda en önemli adımlardan birinin atıldığı 19 Mayıs 1919’un, 103. yıl dönümünü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak bir kez daha coşkuyla ve kıvançla kutluyoruz. Kendi istiklâlini ve istikbâlini kazanma azmiyle, zafere inanmış bir milletin kutlu yürüyüşünün başlangıcı olan 19 Mayıs; aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal’in öncülüğünde Samsun’dan başlattığı şanlı direnişin miladıdır. Bir asra yaklaşan Cumhuriyetimiz, Kurtuluş Savaşı’mızı lehimize sonuçlandıran birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu 103 yıldır diri tuttuğumuz için bugün dünyanın saygısını ve takdirini kazanmış, günden güne gelişen ve büyüyen bir devlet haline gelebilmiştir” dedi.

“Devletimizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarabilme hedefimiz için bize ilham ve güç veren özel günlerden biri olan 19 Mayıs’ın, Atatürk tarafından, gençliğimize bayram olarak armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı saydığımız evlatlarımıza verilen önemin en büyük göstergesidir” diyen Köşger, “Büyük ümitler bağladığımız gençliğin, çağın yeniliklerini takip eden, okuyan, araştıran, ilim, irfan ve inanç dolu bir nesil olarak yetişmesi en büyük gayemiz olup, ecdadın ve şühedanın emanetlerine hakkıyla sahip çıkabilmenin de en doğru yolu budur” ifadelerini kullandı.

Vali Köşger mesajını şu sözlerle noktaladı:

“Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğrunda şehadete ermiş bütün şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Başta İzmirli gençler olmak üzere tüm gençliğin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."