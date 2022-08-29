Vali Kızılkya’nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor.
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın şehit ailelerine ziyareti devam ediyor.
Gittiği bölgelerde şehit ailelerine uğramadan dönemeyen Vali Kızılkaya, her fırsatta onlara verdiği değeri samimi sohbetiyle gösteriyor. Büyük Taarruzun başlangıcı ve 1071 Malazgirt Zaferinin yıl dönümünde 1994 tarihinde Bingöl’de şehit olan Vahit Elmas’ın sene-i devriyesinde Bozüyük’teki ailesini ziyaret eden Vali Kızılkaya, tüm şehitleri rahmetle andı. Burada da Şehit Elmas’ın ailesiyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya devlet kurumlarının kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak kendilerine ve şehitlere minnettar olduklarını vurguladı.
Vali Kızılkaya’ya ziyaretinde eşi Nurten Kızılkaya, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emin Türker ve Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk eşlik etti.
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