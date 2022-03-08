Vali Gündüzöz’den cansız bedeni bulunan Yağmur’un ailesine taziye ziyareti

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Karasu Nehri’ne düştükten 14 gün sonra cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Yağmur Özkan ailesine taziyede bulundu.

Merkez Camisinde düzenlenen taziyeye katılan Vali Gündüzöz’e; İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen eşlik etti. Baba Necmettin Özkan tarafından karşılanan Vali Gündüzöz, merhume Yağmur Özkan için dua ederek, aileye taziyede bulundu.

“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da başsağlığı dileklerini iletti”

Burada konuşan Vali Gündüzöz, Yağmur’u aramadan hiç vazgeçmediklerini ve 6-7 ilden çalışma için ekip geldiğini söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da bizzat olayı takip ettiğini kaydeden Vali Gündüzöz, “Bulununca ilk olarak bakanımızı telefonla aradım. O da ‘Allah rahmet eylesin diyor, başsağlığı dileklerini iletiyor.’ Üzüldük tabi. Gencecik bir insan. Allah kalanlara uzun ve hayırlı ömür versin, anneye, babaya, sevenlerine, yakınlarına da sabır versin. Dünyanın düzeni bu. Tabi ki vakitsiz gelen ölüme insan üzülüyor ama herkes gidecek. Allah rahmet eylesin” dedi.

Emniyet, jandarma, AFAD ve diğer ilgili kurumlarla gayret gösterip, koordine ederek aramaları gerçekleştirdiklerini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Keşke bu olay olmasaydı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok şükür kızımız bulundu ve mezarı belli. Dini vecibemizi yapabildik. Bu önemliydi. ‘Ne zaman aramayı sona erdireceksiniz’ diye bir gazeteci sordu. Biz de bulana kadar sürdüreceğiz dedik. 100 gün de olsa arayacaktık. Çok şükür daha da aramaya kalmadan bulundu.”

Baba Necmettin Özkan ise herkese teşekkür ederek, “Rabbim hepsinin yar ve yardımcıları olsun. O nehir kıyısından giden gelen herkese, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından okunan duaların ardından taziyeden ayrıldı.