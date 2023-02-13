Vali Gündüzöz, Nurhak ilçesinde incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Nurhak ilçesine görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma yapan ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Depremin ardından bölgeye görevlendirilen Vali Gündüzöz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile Nurhak ilçesinde yürütülen çalışmaları inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, Muş ekibi olarak sahalarda olduklarını ifade ederek, “Muş ekibi olarak Nurhak ilçesinde sahadayız. Ekipte vali yardımcıları, kaymakamlar, Muş İl Özel İdaresi, Muş polisi ve jandarma ekipleri yer alıyor. Nurhak ilçesinde, temel hizmetlerin ve enkazda arama kurtarma faaliyetlerinin yapılması noktasında görev aldık. Önemli adımlar atıldı. Çadırlarımız kuruluyor. Deprem stresinin felaketi içinde bizi mutlu eden şeylerde oluyor. Sağ kurtardığımız vatandaşımız var. 105. saatte bir hanım kardeşimizi sağ olarak arama kurtarma ekibimiz Kullar Mahallesi’nde çıkardı. Bunlar mutluluk verici" dedi.

Çocuklar tebessüm ettirdi

Açıklamasının devamında çocuklardan gelen anlamlı hediyelerin üzerinde yazan notları paylaşan Gündüzöz, "Ama bizi mutlu ve tebessüm ettiren başka şeylerde var, Muş’tan Yunus Emre Akın ve Nur Hilal Akın evlatlarımız oyuncaklarını bir mektupla buradaki kardeşlerine göndermişler. Tüm ekibimize tebessüm ettiren güzel şeyler bunlar. Mektupta ’Kardeşlerim en sevdiğim oyuncağı sizlere gönderiyorum. Bu zaman birlik olma zamanı Rabbim bir daha böyle felaketle yaşatmasın. Sizi çok seviyorum’ yazıyor. Sevgili Yunus Emre ve Hilal’ın gözlerinden öpüyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başka bir Muşlu çocuğumuzda kumbarasını göndermiş. Kumbara dolu ve ağır. Emir Haktan göndermiş, mektupta ’Ağabeyimle topladığımız harçlıklarımızı size hediye ediyoruz, dualarımız sizinle. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın’ yazıyor. Bu kumbara yavrularımıza dertlerine bir noktada olsa yardımcı olacak. Sağ olun çocuklar” ifadelerini kullandı.