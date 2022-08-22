Vali Dağlı’dan esnafa çağrı: "TEKNOFEST’te misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da bulunan 40 bin esnafa çağrıda bulunarak, "TEKNOFEST’te misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım" dedi.

Vali Dağlı, 12 Ağustos 2022 tarihinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Lokantacılar Odası, Fırıncılar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Servis İşletmecileri Odası başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından Samsun genelindeki 40 bin esnafa çağrıda bulundu. Vali Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’un ev sahipliğinde düzenlenecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ için şehre gelecek misafirleri en kaliteli hizmetle en iyi şekilde ağırlayacaklarına inandığını söyledi.

Vali Dağlı toplantı sonrası şunları söyledi:

"Değerli esnafımız, 30 Ağustos-04 Eylül tarihleri arasında Samsun olarak dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ’e ev sahipliği yapıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize getireceği hareketlilikle esnafımıza da büyük bir katkı sağlayacak festival süresince ortaya koyacağımız güzel ev sahipliği ve kaliteli hizmetin, misafirlerimizin ileride ilimizi yeniden ziyaret etmeleri noktasında önemli bir kazanım olacağına ve bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinize inanıyor, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum. Dört mevsim turizm avantajları ile Karadeniz Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olan Samsun’un, eşsiz doğası, zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. TEKNOFEST’in de Samsun’un marka değerinin ne denli yüksek olduğunun bir kez daha kanıtlandığı önemli bir etkinlik olacak."

Misafirlerin beklentilerini göz önünde bulunduran ülke ve şehirlerin turizm konusunda pozitif anlamda ayrıştığına dikkat çeken Vali Dağlı, “En kaliteli ve en modern olanaklar sağlansa dahi insan faktörü bir şehrin tanıtımı açısından belki de en önemli başlık olarak dikkat çekiyor. Bizler gittiğimiz yerlerde ne bekliyorsak daha fazlasını misafirlerimize yansıtmalıyız. Tüm vatandaşlarımız ve esnaflarımızın birer gönüllü turizm elçisi gibi hareket etmeleri orta ve uzun vadede şehrimizde turizmin daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımımızı TEKNOFEST KARADENİZ sürecinden sonra da sürdürmemiz bizler için çok önemli bir kazanım olacaktır" diye konuştu.