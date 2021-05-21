Vali Dağlı: “Vaka sayılarındaki düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu akşam saat 21.00’de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım, çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim ve bu düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim” dedi.

Bu akşam 21.00 itibarıyla başlayacak hafta sonu kısıtlaması öncesi açıklama yapan Vali Dağlı, “Değerli Samsunlular; hem sizlerin hassasiyeti ve gayreti hem de tam kapanma süreci tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında yakaladığımız belirgin düşüşe hep birlikte şahit oluyoruz. Geçen hafta itibarıyla 49. sıraya kadar inmeyi başardık. Bu güzel gelişme, tedbir ve kurallara azami oranda dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşabileceğimize olan inancımızı tazelemiştir. Bu olumlu tabloyu devam ettirmek adına, bu akşam saat 21.00’de başlayıp, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım, çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim ve bu düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim. Kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Tedbirlere ve kurallara harfiyen uyan vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, yaz aylarına çok daha sağlıklı ve huzurlu girebilmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.