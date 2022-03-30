Vali Dağlı: "Ramazan’da israftan ve gösterişten kaçınalım"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan atmosferinin manasına yakışır bir şekilde yaşanması noktasında en önemli hususun özellikle iftar sofralarında israftan kaçınmak ve gösterişten uzak mütevazi sofralarda oruç açılması olduğunu belirterek, başta kamu kurumlarının yöneticileri olmak üzere uyarılarda bulundu.

Ramazan ayı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, “Hayatımıza sayısız güzellikler katarak, kalplerimizde, evlerimizde ve yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturan mübarek Ramazan ayına bir kez daha erişmiş olmanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Son iki yıldır korona virüsü salgının etkisinde buruk olarak geçirdiğimiz Ramazan ayını inşallah bu sene pandeminin sosyal hayatımız üzerindeki etkisinin azalmasıyla birlikte çok daha güzel ve bereketli geçireceğimize yürekten inanıyorum. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’nin de içerisinde bulunduğu mübarek Ramazan ayı, gerek iftar sofralarının sevinci gerek sahurların bereketi gerekse de yardımlaşma ve paylaşmanın verdiği tarifsiz huzurla milletimizin kaynaşmasına eş, dost ve akrabalar arasında muhabbetin artmasına vesile olmaktadır” dedi.

“İsraftan kaçınarak gösterişten uzak sofralarda bu atmosferi yaşayalım”

İsraftan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

“Tüm bu manevi atmosferin manasına yakışır bir şekilde yaşanması noktasında en önemli hususun özellikle iftar sofralarında israftan kaçınmak ve gösterişten uzak mütevazi sofralarımızda eş, dost, akraba ve komşuların yanı sıra ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, yetimleri, aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi ağırlamaktan, yapacağımız yardımları da kimsenin mahcubiyet duygusu hissetmesine sebebiyet vermeden mümkün olan en gizli şekilde yapmaktan geçtiğini unutmayalım. Yanımızda iftarlık yemeğimizi de getirerek çat kapı ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı da ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını da bizzat yerinde görerek tespit etmeye, imkanlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim. Ramazan ayı boyunca şahsen uygulamaya hassasiyet göstereceğim bu hususları başta kamu kurumlarımızın yöneticileri olmak üzere siz değerli Samsunlu vatandaşlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. İsrafın had safhada olduğu, mekanların değiştiği ancak kişilerin değişmediği iftarlarda bulamadığımız manevi huzuru bu sofralarda, bir yetimin, bir ihtiyaç sahibinin başını okşayıp da hediyelerle hatta sadece bir tebessümle sevindirirken bulacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle; her türlü iyiliği, güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran Ramazan ayının gönüllerimize ferahlık, huzur, evlerimize bereket ve sevinç, şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve hayırlar getirmesini diliyorum.”