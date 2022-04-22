Vali Dağlı, Mehmetçikle iftar yaptı, asker ailesiyle görüntülü görüştü

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Mehmetçikle birlikte oruç açtı, asker ailesi ile telefonla görüntülü görüşme yaptı.

Vali Zülkif Dağlı, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever ve protokol üyeleriyle birlikte, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nda görevli Mehmetçiklerle iftarda bir araya geldi. Terörle mücadelede yıllardır büyük bir başarı ve azim gösteren jandarma personelinin, kutsal vatan topraklarının her köşesinde aziz milletin huzuru ve devletin bekası için gerektiğinde hayatını ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini ifade eden Vali Dağlı, milletin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet vererek, Samsun kırsalında emniyet ve asayişin sağlanması için de büyük bir özveriyle görev yapan jandarma personelinin Ramazan ayını tebrik edip, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmeleri temennisinde bulundu.

Asker ailesiyle görüntülü görüştü

İftarın ardından Mehmetçiklerle çay içerek sohbet eden Samsun Valisi, Kavak Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş İsa Koç’un memleketi Kırşehir’deki ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirerek, annesi Ayşe hanım ve babası Orhan beye ‘hayırlı Ramazanlar’ diledi.