Vali Dağlı: “Ladik’in turizmde cazibesi artacak”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ladik Gölü kıyısına kurulan tesislerin, ilçeyi turizmde cazibe merkezi haline getirme çalışmalarına önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, kalkınma ajansı desteğiyle uygulanan “Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Programı” kapsamındaki projeyle Ladik Belediyesi tarafından inşa edilen Hamitköy Kır Pansiyonu ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunarak, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel’den bilgi aldı. Barındırdığı balıklar ve kuşların yanı sıra yüzen adaları ile muhteşem bir manzara sunan ekolojik zenginlik kaynağı Ladik Gölü’nün hemen bitişiğindeki bulunan ve doğa turizmi severler için bungalov evlerde konaklama imkanı sunan tesislerin, Ladik’i turizmde bir cazibe merkezi haline getirme çalışmaları noktasında oldukça önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Vali Dağlı, Ladik ilçesinin sahip olduğu tarihi geçmişi, kaplıca tesisleri, gölü ve kayak merkezi ile tam bir turizm kenti olduğunu ve bu projenin Ladik’te alternatif turizm hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi.