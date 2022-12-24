Vali Dağlı: “Gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz”

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye’ye maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren uyuşturucuyla mücadelede başarının ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkün olduğunu söyledi. Emniyet ve jandarmanın zehir tacirlerine büyük darbe vuran operasyonlara imza attığına dikkat çeken Dağlı, “Bu operasyonları ilimiz genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz ve gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, bu mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında, Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir ve kamu kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, bağımlılıkla mücadelede alınan/alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler ile gençlerin ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalar görüşüldü.

Bağımlılığın en önemli toplumsal sorunlardan biri olduğunu ve bu mücadelede koruyucu ve önleyici tedbirlerin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Vali Dağlı, “Ülkemize maddi ve manevi anlamda büyük zararlar veren uyuşturucuyla mücadelede başarı ancak toplumunun tüm kesimlerini kapsayacak etkin bir mücadele ile mümkündür. Bizler tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, gençlerimizin korunması için her türlü kolluk tedbirlerimizin yanı sıra ailelerin ve gençlerin konuyla ilgili eğitim almaları ve bilinçlenmeleri için de çalışmalarımızı kapsamlı ve sonuç odaklı bir şekilde kesintisiz devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Önleyici faaliyetlere ağırlık verilecek

Bağımlılıklar geliştikten sonra bireyleri kurtarmak için tedaviler ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülmekle birlikte asıl hedefin önleyici faaliyetlere ağırlık vererek gençlerin hiçbir zaman bağımlı olmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Dağlı, “Toplumumuzun eğitim yuvası okullarımız da bu mücadelemizde kilit rol üstlenen önemli alanların başında gelmektedir. Okullarımızda yürüttüğümüz bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarının yanı sıra kulüpler ve sportif faaliyetlerle de gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmayı, bağımlı olma risklerini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Bu noktada oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz faaliyetlerimizden satranç kulüplerinin sayısı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde ilimiz genelindeki okullarımızda 85’ten 365’e çıktı. Yine okullarımızın Yeşilay kulüplerinin faaliyetlerini de her geçen gün daha da artırmaktayız. Bunlar gibi çok sayıda etkinlik ve kulüp faaliyetleriyle gençlerimizin zararlı alışkanlıklara yönelebilecekleri boş zamanları ortadan kaldırmak için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Darbe vuran operasyonlar

Vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gece-gündüz demeden fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerinin de uyuşturucuyla mücadele konusunda büyük başarılara imza atmaya devam ettiğini belirten Dağlı, “Hem emniyet teşkilatımızı hem de jandarma teşkilatımızı kısa süre önce ortaya koydukları ve zehir tacirlerine büyük darbe vuran operasyonları için bir kez daha tebrik ediyorum. Bu operasyonları ilimiz genelinde kararlılıkla sürdüreceğiz ve gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bağımlılıkla mücadelede tüm yönetici ve personellerimizin azami hassasiyet göstermesini özellikle istirham ediyorum” şeklinde konuştu.