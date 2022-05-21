Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konunun aile kavramının dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleriyle birlikte, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun Valiliği ev sahipliğinde, Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği (KATEDER) iş birliğiyle düzenlenen ‘STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’nın açılışı yapıldı.

Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”

Aile konusunda ortaya koymuş olduğu proje ve çalışmalarını ilgiyle ve yakinen takip ettiği TÜRAP’ın üyelerini, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı Samsun’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TÜRAP’ın aile kurumu ve bireylerine yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı kurarak aile statüsünün yükseltilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Aile haftasında TÜRAP’ın toplantısının Samsun’da gerçekleşmesi ayrı bir güzellik oldu. TÜRAP’ı oluşturan dernekler sadece kadın derneklerinden oluşmuyor. Erkekler de var. Aile hepimizi ilgilendiren bir husus. Aileyi önemsiyor ve kadim medeniyetimizdeki yerini biliyoruz. Aile kavramının olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Şu anda konuştuğumuz birçok konunun da aile kavramının dejenerasyonundan aslında birer sonuç olduğunu da biliyoruz. Bunlar bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konu maalesef aile kavramının dejenerasyonun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu manada kamu STK işbirliği ile birçok çalışma yapabiliriz. TÜRAP’ın aile konusunda Samsun’da yaptığı toplantıların da bu dejenerasyonun önüne geçmede önemli bir rol alacağını düşünüyorum” dedi.

Gözgeç: “Toplumun temel taşı ve ana birimi sağlıklı ve güçlü bir ailedir”

Toplumun en temel taşının aile olduğunun altını çizen AK Parti Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Toplumun temel taşı, ana birimi sağlıklı huzurlu ve güçlü bir ailede sağlıklı ve güçlü bireyler yetişir. Sağlıklı aile; ailede tüm bireylerin hak ve sorumluluk dengesinin olduğu, ailenin durumuna ve şartlarına göre her bireyin sorumluluğunu bildiği bir ailedir. Güçlü aile ise sorunlarla karşılaştığı zaman sorunları çözme kapasite yüksek olan aile demektir. Böyle bir ailede sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma ve paylaşma vardır. Bizim kadim medeniyetimizin kodlarında da böyle bir aile var. Böyle bir ailede yetişen bireyler de aslında güçlü bir toplum ve sağlıklı bir toplumu oluşturuyor. Türkiye Aile Platformu’nun yapacağı çalışmaları o nedenle önemsiyorum” diye konuştu.

Başkan Demir: “Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil”

Medeniyetlerde ailelerin çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün dünyada yaşanan kaosun nedeni aslında başka toplumlarda aile çekirdeği mekanizmasının dağılmasından kaynaklanıyor. Nüfus müthiş bir şekilde değişiyor. Bir kısım ülkelerin nesli kendinin ismini aldığı ırksal ismi değişiyor. Bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. En çok dikkat etmemiz gereken konu aile. Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil. Tamamen bireyseli nefsi bireylerden oluşan topluluklara dönüşürüz ki nereye gideceğimizi, istikametimizi ne belirlemek mümkün ne var olmak mümkün ne de gelecek noktasında ne de insan ve insana bağlı değerler üzerinden strateji üretmek mümkün. Bizim değerlerimizi bir düşünün. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol ise “Bu bizim 7. genel meclis toplantımız. 2012 yılında kurulan platformumuz 10. yılını tamamladı. Aslında bizim geleneğimiz 1970’li yıllara dayanıyor. Sivil toplum alanında örnek değerli büyüklerimizin yaptığı çalışmalar, iletişim, istişare ve iş birliği odaklı çalışmalar kurumsal bir çerçeveye 2012 yılında kavuştu. O günden beri de aile kavramına destek vermek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayıca Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Hamdiye Katipoğlu söz alarak dernekleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından TÜRAP 7. Genel Meclis Toplantısı içerisinde yer alan konu başlıkları hakkında uzmanlar tarafından sunum ve bilgilendirmeler yapıldı.