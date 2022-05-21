banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konunun aile kavramının dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Haberde İnsan 21.05.2022, 14:46
Vali Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konunun aile kavramının dejenerasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleriyle birlikte, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Samsun Valiliği ev sahipliğinde, Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği (KATEDER) iş birliğiyle düzenlenen ‘STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı’nın açılışı yapıldı.

Dağlı: “Birçok olumsuz konunun nedeni aile kavramının dejenerasyonundan kaynaklı”

Aile konusunda ortaya koymuş olduğu proje ve çalışmalarını ilgiyle ve yakinen takip ettiği TÜRAP’ın üyelerini, Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı Samsun’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TÜRAP’ın aile kurumu ve bireylerine yönelik faaliyet gösteren STK’lar arasında iletişim ağı kurarak aile statüsünün yükseltilmesine yönelik yürüttüğü çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Aile haftasında TÜRAP’ın toplantısının Samsun’da gerçekleşmesi ayrı bir güzellik oldu. TÜRAP’ı oluşturan dernekler sadece kadın derneklerinden oluşmuyor. Erkekler de var. Aile hepimizi ilgilendiren bir husus. Aileyi önemsiyor ve kadim medeniyetimizdeki yerini biliyoruz. Aile kavramının olmazsa olmaz olduğunun bilincindeyiz. Şu anda konuştuğumuz birçok konunun da aile kavramının dejenerasyonundan aslında birer sonuç olduğunu da biliyoruz. Bunlar bağımlılık, kadına yönelik şiddet, eğitim sorunları gibi pek çok konu maalesef aile kavramının dejenerasyonun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu manada kamu STK işbirliği ile birçok çalışma yapabiliriz. TÜRAP’ın aile konusunda Samsun’da yaptığı toplantıların da bu dejenerasyonun önüne geçmede önemli bir rol alacağını düşünüyorum” dedi.

Gözgeç: “Toplumun temel taşı ve ana birimi sağlıklı ve güçlü bir ailedir”

Toplumun en temel taşının aile olduğunun altını çizen AK Parti Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Toplumun temel taşı, ana birimi sağlıklı huzurlu ve güçlü bir ailede sağlıklı ve güçlü bireyler yetişir. Sağlıklı aile; ailede tüm bireylerin hak ve sorumluluk dengesinin olduğu, ailenin durumuna ve şartlarına göre her bireyin sorumluluğunu bildiği bir ailedir. Güçlü aile ise sorunlarla karşılaştığı zaman sorunları çözme kapasite yüksek olan aile demektir. Böyle bir ailede sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma ve paylaşma vardır. Bizim kadim medeniyetimizin kodlarında da böyle bir aile var. Böyle bir ailede yetişen bireyler de aslında güçlü bir toplum ve sağlıklı bir toplumu oluşturuyor. Türkiye Aile Platformu’nun yapacağı çalışmaları o nedenle önemsiyorum” diye konuştu.

Başkan Demir: “Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil”

Medeniyetlerde ailelerin çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bugün dünyada yaşanan kaosun nedeni aslında başka toplumlarda aile çekirdeği mekanizmasının dağılmasından kaynaklanıyor. Nüfus müthiş bir şekilde değişiyor. Bir kısım ülkelerin nesli kendinin ismini aldığı ırksal ismi değişiyor. Bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. En çok dikkat etmemiz gereken konu aile. Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil. Tamamen bireyseli nefsi bireylerden oluşan topluluklara dönüşürüz ki nereye gideceğimizi, istikametimizi ne belirlemek mümkün ne var olmak mümkün ne de gelecek noktasında ne de insan ve insana bağlı değerler üzerinden strateji üretmek mümkün. Bizim değerlerimizi bir düşünün. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol ise “Bu bizim 7. genel meclis toplantımız. 2012 yılında kurulan platformumuz 10. yılını tamamladı. Aslında bizim geleneğimiz 1970’li yıllara dayanıyor. Sivil toplum alanında örnek değerli büyüklerimizin yaptığı çalışmalar, iletişim, istişare ve iş birliği odaklı çalışmalar kurumsal bir çerçeveye 2012 yılında kavuştu. O günden beri de aile kavramına destek vermek için çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayıca Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Hamdiye Katipoğlu söz alarak dernekleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından TÜRAP 7. Genel Meclis Toplantısı içerisinde yer alan konu başlıkları hakkında uzmanlar tarafından sunum ve bilgilendirmeler yapıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Antalyaspor 38 59
7. Beşiktaş 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Galatasaray 38 52
11. Sivasspor 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 35 48
13. Gençlerbirliği 35 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık