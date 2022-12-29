Vali Dağlı: "Bağımlılıkla topyekun bir mücadele gerekli"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, bağımlılıkla topyekun bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) tarafından ‘Bağımlılıkla Mücadelede Güç Birliği Eğitimi’ gerçekleştirildi. OMÜ Araştırma Uygulama Merkezleri Koordinatörlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitimde konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Bağımlılıkla mücadelede gönüllülük esastır. Topluma baktığımızda sadece kamu görevi açısından bunları düşünmüyoruz. Biz bu işi daha candan daha gönüllü içimize sindirerek yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bağımlılık sadece tek kişiyi değil aile, akraba, sınıf, sokak, bütün sosyal hayata etki ediyor. En fazla acıyı ise aileler çekiyor. Bağımlılıkla mücadele için topyekûn bir mücadele gerekiyor. Bu konu hakkında mutlaka bir şeyler yapılıp çözülmesi gerekiyor. Dersi aldığınız, gönüllü katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Eğitime ayrıca; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, OMÜBAM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Figen Çavuşoğlu, Yeşilay Genç Kızılay Topluluğu ve çok sayıda öğrenci katıldı.