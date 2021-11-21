Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylası’nda PKK terör örgütü tarafından yapılan katliamda şehit düşenler için yapılan anıtta incelemelerde bulunarak, “Bir yaşındaki insana kurşun sıkmak vahşetten başka bir şey değil” dedi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Başdinç ile Bahçesaray ilçesini ziyaret etti. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı tarafından karşılanan Vali Bilmez ve beraberindekiler, ilk olarak kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ile Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Yapılan ziyaretlerin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanan Ünlüce, Çatbayır ve Doğanyayla mahalle yollarında incelemelerde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesince Feqiyi Teyran Türbesi ve çevresinde yürütülen onarım, yenileme ve yürüyüş yolu çalışmalarını da denetleyen Vali Bilmez, burada mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Daha sonra ilçe merkezinde yapımı devam eden Sündüs Şehitlik Anıtı’nı ziyaret eden Vali Bilmez, yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alarak şehitliği gezdi. Bahçesaray ilçesinde ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla yaylaya giden ve 18 Temmuz 1993 gecesi PKK’lı teröristlerce şehit edilen 14’ü çocuk 24 kişinin defnedildiği şehitlikte dua eden Vali Bilmez, “Bir yaşındaki insana kurşun sıkmak vahşetten başka bir şey değil” dedi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, ilçede yeni hizmete sunulan Bahçesaray Öğretmenevi’nde de incelemelerde bulundu. Yapılan gezi ve incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesinde bu yıl yapılan Büyükşehir Belediyesi’nin ve merkezi idarenin yatırımlarını yerinde incelemek üzere geldiklerini belirtti. Vali Bilmez, “Bu yıl yaklaşık 8 kilometre civarında 3 mahallemizde sanat yapılarıyla birlikte sıcak asfalt yaptık. Bunlardan biri de Ünlüce Mahallemiz. 3,5 kilometrelik sıcak asfalt, ihata duvarı, menfez geçişleri ve yağmur suyunu uzaklaştıracak kanallar yapıldı. Aynı zamanda merkezde 25 yataklı, 8 yoğun bakım ünitesi ve 4 de diş ünitesi olan devlet hastanemizin temeli atıldı. İlçenin koşullarında bütün ihtiyaçları karşılayacak doğumhanesi de olacak bir hastane olacak. Bu bölgede büyük ihtiyaç olan öğretmenevimiz de faaliyete geçti. Öğretmenlerimiz ciddi anlamda rahatladı. Yollarımız, hastanemiz Bahçesaray halkına hayırlı uğurlu olsun” dedi.