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Vali Balcı, sınır hattındaki birlikleri ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye-İran sınır hattında görevli birlikleri ziyaret ederek moral verdi.

Haberde İnsan 27.05.2022, 09:38 27.05.2022, 09:58
Vali Balcı, sınır hattındaki birlikleri ziyaret etti

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye-İran sınır hattında görevli birlikleri ziyaret ederek moral verdi.

Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla sınır hattına duvar örme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kente atanan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise Türkiye-İran sınır hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sınır birliklerini ziyaret eden Vali Balcı, Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’ndeki yaylalarda ot toplayan kadınlarla karşılaştı. Burada kadınlarla sohbet eden Vali Balcı, daha sonra koyun otlatan çobanlarla sohbet ederek, bereketli bir sezon diledi.

Vali Balcı’ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6’ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın eşlik etti.

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