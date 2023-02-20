Vali Arslantaş ve Belediye Başkanı Büyükakın depremzede çocuklarla maç yaptı

Türkiye’yi sarsan iki büyük depremin ardından Hatay’da birçok yerleşim alanı enkaza dönerken, depremzede aileler AFAD’ın kurduğu çadır kente yerleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin çadır kent içerisinde çocuklar için kurduğu oyun parkını ziyaret eden Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklarla maç yaptı.

Türkiye, 6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılırken, yıkımın gerçekleştiği yerlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Hatay’da binaları yıkılan vatandaşlar ise AFAD’ın kurduğu çadırlara yerleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Hatay’daki çadır kente çocuklar için oyun parkı yaptı. Çadır kenti ziyaret eden Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, depremzede çocuklar ile futbol oynadı. O anlar ise kameralara yansıdı.