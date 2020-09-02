Uzuvları olmayan İdlibli bebek Türkiye’de tedavi altına alındı
DOĞUŞTAN KOLLARI VE AYAKLARI OLMAYAN İDLİBLİ BEBEK MUHAMMED, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU’NUN TALİMATLARIYLA TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ. TEDAVİLERE YANIT VERMESİ DURUMUNDA MİNİK BEBEĞE PROTEZ KOL VE BACAK TAKILMASI BEKLENİYOR.
Doğuştan kolları ve ayakları olmayan İdlibli bebek Muhammed, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Türkiye’ye getirildi. Tedavilere yanıt vermesi durumunda minik bebeğe protez kol ve bacak takılması bekleniyor.
Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib kentinde dünyaya gelen ve doğuştan kolları ile ayakları bulunmayan İdlibli bebek Muhammed’in haberini alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, talimatları doğrultusunda bebek Hatay’a getirildi. Hatay Valiliğine verilen direktif doğrultusunda Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ülkeye alınan Muhammed bebek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine getirildi. Muhammed bebeğin, burada yapılan ilk tetkik ve muayenesinin ardından tedavisinin de burada süreceği öğrenildi.
Minik Muhammed’in Babası Halit Mısaytıf yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye geçiş yaptıkları için çok mutluyuz. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine, Türk Halkına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun” dedi.
Diğer yandan yapılan tedavilerin ardından Muhammed bebeğe protez kol ve ayak takılması bekleniyor.
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