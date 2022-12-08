Uzmanlardan sürücülere kış lastiği uyarısı

Soğuyan havalar sürücüleri de kış aylarına hazırlamaya başladı. Birçok sürücü kış lastiklerini ve araçlarının bakımını yaptırmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ile zorunlu olarak değiştirilmesi gereken araç lastiklerinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar sürücülere ışık tutuyor.

Batman’da faaliyet gösteren bir firmanın lastik satış pazarlama müdürü Mehmet Cihan Koçak, kışlık lastik alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususların bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek sürücüleri uyardı. Ülkemizde karayolları genel müdürlüğü tarafından 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği uygulamasını hatırlatan Koçak, bu uygulamanın Nisan ayına kadar devam ettiğini kaydetti. Koçak, “Bu periyotta tüketicilerin karayollarında mal, yük ve can taşıyan insanların uyması gereken bir kural. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kurala uymayan tüketicilere 846 TL bir ceza kesmek zorunda. Kış lastiğinin avantajları yol tutuşu, ıslak zeminde, kar yağışında ve kötü hava koşullarında ciddi anlamda insanların can güvenliğini sağlamak. Bu çerçevede de biz lastikçiler olarak bütün tüketicilerimizi uyarıyoruz. Lütfen bu konuda çok hassas olsunlar. Kurallara uyalım. Hiç kimse ne canı ne malı hiçbir şeyden önemsiz değil. Bu konuda herkese çağrı yapıyoruz. Biz de tüketicilerimizin yanındayız. Biz lastikçiler kış lastiği uygulamasında önce gelen aracın kış lastiklerini takmak amacıyla ebat belirlemesi yapıyoruz. Akabinde aracın mevcut lastiklerini söküyoruz. Bunları kendi bünyemizde lastik otellerimizde saklıyoruz. Nisan ayı itibariyle de eski lastiklerini tekrardan kış lastiklerini otelimize alıp tekrardan eski lastiklerinizi aracınızın altına takıyoruz. Burada aynı zamanda rot balans işlemleri yapıyoruz. Rot ve balas aracın yol tutuşunu, dengesini ve doğru ilerlemesini sağlayan bir sistemdir. Bu işlemleri hizmet veriyoruz müşterilerimize” dedi.