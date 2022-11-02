Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı

Van’da son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten uzmanlar, kombi kullanımı ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte zamanında yapılmayan kombi bakımı ve petek temizliği, petek içlerinde kir ve pas birikmesine, evin yeterince ısınmamasına, faturaların da bir hayli kabarık gelmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, kombi ve petek bakımının yapılması halinde sıcaklığın hem eve hem de ceplere yansıyacağını belirttiler. Kombi bakımının her yıl düzenli olarak yapılması gerektiğini ifade eden Bosch Termoteknik Yetkili Servis Uzmanı Haluk Terzioğlu, düzenli yapılan kombi ve petek bakımlarının yüzde 20 tasarruf sağlayacağını söyledi. Kombi bakımlarının yaz aylarında yapılmasının önemli olduğunu belirten Terzioğlu, “Yazın hem kampanyalar oluyor hem de çok fazla yoğunluk olmadığı için cihazla daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Bu şekilde hem müşterilerimiz mağdur olmuyor hem de bizim işlerimize herhangi bir engel olmamış oluyor. Çünkü kış mevsiminde arıza olan cihazlardaki teknisyenlerimizin daha fazla yoğunluğu meydana geldiği için kombi bakımlarını her defasında biraz daha geri plana atma zorunda kalıyor. Bu nedenle vatandaşların kombi bakımlarını yaz mevsiminde yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Doğalgazla çalışan cihazlara kesinlikle yetkili servisler tarafından müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Terzioğlu, “Yetkili servislerin hem orijinal yedek parçaları var hem de bakım esnasında herhangi bir parça zarar görmüş ise orijinal yedek parçasıyla değiştirme olanakları var. Özel servislerde ise genelde yedek parça bulunamıyor ve gaz kaçaklarına sebep olacak yedek parçaları değiştirmeden o şekilde cihazların bakımını yapıp müşterilere teslim ediyorlar. Bundan dolayı gaz kaçakları ve zehirlenmeler meydana geliyor” ifadelerini kullandı.

Suyu kireçli olan bölgelerde vatandaşların sıcak su kullanımını 50 dereceyi geçmeyecek şekilde ayarlamaları gerektiğini belirten Terzoğlu, “Vatandaşlar kullanabilecekleri sıcaklıkta suyu ayarlasınlar. Yine evlerini ısıtabilecekleri kadar radyatör sıcaklığını seçmelerini ve oda kumandasını kullanmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü kumanda, oda sıcaklığına göre kombiyi çalıştırıp durduran bir aksesuar parçasıdır. Oda sıcaklığının her 1 veya 2 derecesi, yüzde 20 tasarruf sağlayacaktır” diye konuştu.

Her yıl düzenli yapılan bir kombi bakımının 30 ila 45 dakika sürdüğünü ifade eden Terzioğlu, düzenli yapılmayan kombi bakımlarının ise 45 ile 60 dakika arası sürdüğünü söyledi. Kombi bakımı yapıldıktan sonra yetkili servislerden servis formlarının alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Terzoğlu, şöyle konuştu:

“Yetkili servislerin verdikleri servis formlarını en az bir yıl boyunca saklamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca kombi bakımı bittikten sonra yetkili servisten gaz kaçak kontrollerini de yaptırmalarını istiyoruz. Peteklerin havaları alınmalı ve peteklerin önündeki perde, koltuk gibi engeller mümkün olduğunca kaldırılmalıdır.“