Uzmandan sağlıklı aşkın göstergeleri

14 Şubat Sevgililer Günü, kırmızı kalpli balonlar ya da kırmızı güller ile sembolize edilse de sağlıklı bir ilişkinin göstergeleri daha farklı. Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, sadece bireylerin birbirlerine bağlı olmalarının yeterli olmadığını, birbirlerine kıymet veren, birlikte zaman geçirmeye istekli olan ancak sosyal ilişkilerini de ihmal etmeyen ve her şeyden önemlisi sorunları büyümeden çözen çiftlerin daha kalıcı ve sağlıklı ilişkiler kurduğunu ifade etti.

Sağlıklı romantik ilişkilerde bireylerin birbirlerinin gelişimlerini desteklediğini, karşılıklı fedakarlık yaparak sorumluluk aldığını belirten Medicana International İzmir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, “Bu tür ilişkilerde bireylerin duygusal farkındalıkları yüksektir, aralarında olumlu duygusal bağlar vardır, duygularını karşılıklı rahatça ifade ederler, iletişimleri açıktır, ilişkilerinde güven duygusu hakimdir ve uyumludurlar” dedi. Bağlılığın, bireylerin birbirlerine zaman ve enerji ayırabilmelerini sağladığını, aynı zamanda iyi günde, kötü günde yan yana olmayı ve sadakati ifade ettiğini dile getiren Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, "Bağlılık sorunu yaşayan çiftlerin ilişkilerini sürdürmek için birbirleriyle etkili işbirliği yapamadıkları ve ilişkilerini sürdüremedikleri görülmektedir. Çiftler kıymet bildiklerini davranışsal ve sözel olarak gösterirlerse bağlılıkları daha da güçlenecektir. Sağlıklı çiftler karşılıklı sevgi, saygı, ilgi ve övgülerle birbirlerinin özgüvenlerini yükseltirler. İlişkilerde sevgi ve şefkatte bonkör olmak gerekir” diye konuştu.

"Söz yarışı yapmayın ve rekabet etmeyin"

İlişki doyumunun artması için çiftlerin ortak geçirilen zamanı artırması gerektiğini, birlikte çıkılan tatillerin, gidilen maç ya da konserlerin paylaşılan hislerle birlikte ilişkileri güçlendireceğini anlatan Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, “Çiftler içe dönük olmaktan kaçınmalı ve çevrelerinden uzaklaşmamalılar. Çünkü bir süre sonra kendi kendilerine yetemeyebilirler. Bunun tam tersi, sosyal yaşamdan uzaklaşamadığı için birbirine ayıracak zamanı olmayan çiftler de sorun yaşarlar. Bu nedenle, çiftler birbirlerine özgürlük tanımalı fakat ilişkinin ortak yaşantılar ve paylaşma olduğu unutulmamalıdır” sözlerine yer verdi. Sağlıklı ilişkilerde çiftlerin birbirlerini empatik, anlayışlı ve destekleyici şekilde dinlediğini ve birbirlerini önemsediğini gösterdiğini de ifade eden Deniz, “Sağlıklı bir ilişkide çiftler arasında söz yarışı ve rekabet yoktur. İlişkilerde sadece sözel olarak değil ses tonu, yüz ifadesi gibi beden diliyle de karşı tarafı anlamak önemlidir” dedi.

"Sorunları büyümeden çözün"

Endişe, kıskançlık, öfke gibi hisler bastırıldığında ve konuşulmadığında ilişkinin kısır döngüye girip çiftler arasında uzaklaşma başlayabildiğine dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Burçin Deniz, şöyle konuştu: "Çiftler arasında sorun olduğunda sessiz kalmak, küsmek, imada bulunmak, kapris yapmak, üstünü örtmektense etkili iletişim yollarıyla çözüm odaklı konuşmak ve uzlaşma sağlamak önemlidir. Kişilere değil soruna odaklanılmalı ve çiftler birbirlerine suçlayıcı, aşağılayıcı bir dille saldırgan şekilde tavır almaktan kaçınmalıdır. Bunun yerine stres kaynağını tanımlayarak bu sorunu karşı tarafın sorunu olarak görmektense birlikte ele almak, karşılıklı hoşgörüyle açık ve net iletişim kurarak uzlaşmaya gitmek gerekir."