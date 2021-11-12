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Uzman estetisyen Öksüz, iş yerini down sendromlu çocuklarla açtı

Uzman estetisyen Gülcan Öksüz, farkındalık oluşturmak amacıyla yeni mağaza açılışını down sendromlu çocuklarla gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 12.11.2021, 14:00
Uzman estetisyen Öksüz, iş yerini down sendromlu çocuklarla açtı

Uzman estetisyen Gülcan Öksüz, farkındalık oluşturmak amacıyla yeni mağaza açılışını down sendromlu çocuklarla gerçekleştirdi.

Uzman estetisyen Gülcan Öksüz, yeni mağaza açılışını gerçekleştirdi. İş yerinin açılışında farkındalık da oluşturmak isteyen Öksüz, down sendromlu çocuklarla bir araya geldi. Down sendromlu çocukları iş yerinin açılışına davet eden Öksüz, amacının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Öksüz, "Down sendromu bir hastalık değil sadece genetik bir farklılıktır. Bundan dolayı down sendromlu bireylerin ayrımcılık gibi olumsuz tavırlara maruz kalmaması, onlara sunulan imkanların arttırılması ve farkındalık oluşturulması için Down Sendromlu Farkındalık Günü vardır. Elbette onlar için bir gün belirlemek çok güzel ve önemli bir oluşumdur. Fakat onların her gün fark edilmeyi hak eden bireyler olduğunu da unutmamak gerekir. Onların hayata bakış açıları bizden çok farklı oluyor. Çok masumlar ve hepsi birer tertemiz kalbe sahipler. Bundan dolayı onların hayatın her alanında daha fazla yer almalarını istiyorum. Bazen down sendromlu bir çocuğa sahip bir anne, müşterimiz olarak bize gelebiliyor ve böylece bende ebeveynlerin bu konuda ne kadar çok emek harcadıklarını, fedakarlık yaptıklarını görebiliyorum. Bu yaptığım çalışma sayesinde hem çocuklarımız hem aileleri hem de ben çok mutlu olduk" dedi.

"Yaptıkları her işte başarılı oluyorlar"

Çocukların yaptıkları her işte başarılı olduğunu belirten uzman estetisyen Gülcan Öksüz, dans ederken de çok eğlendiklerini kaydetti. Öksüz, "Adana’da mağazamızın açılışını gerçekleştirdik. Onlarla birlikte zaman geçirmek ve onların diğer insanlar tarafından fark edilmesine yardımcı olduğumuz için gururluyuz. Genetik bir farklılığın onların yaşamımızda yer almalarına engel olmasını hiçbir zaman istemedim. Açılış gününde onlarla dans etmemin asıl amacı da onlarında bizim gibi hayatın içinde çok normal bir şekilde yer alabileceklerini göstermekti. Elbette onların eğitiminin ya da öğrenmelerinin daha fazla çaba istediğinin farkındayım. Fakat bizim gibi göz önünde ki sevilen insanlar onlara bu zorluklar konusunda daha çok yardımcı olabilirler. Bundan dolayı benim gibi başarılı ve daha çok amacı olan bütün iş insanlarına ya da sosyal medya ünlülerine bu konuda örnek olmuş olabilmeyi diliyorum" diye konuştu.

Ünlü marka sahibi Gülcan Öksüz, sevgi ve yardımlaşma ile yapılan bütün işlerin her zaman olumlu sonuçlar doğuracağına sadece inanmakla kalmadığını ayrıca bunu bildiğini ve herkesin bunu hayatının her noktasında uygulaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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