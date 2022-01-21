Uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 127 binin üzerinde dosyada taraflar el sıkıştı

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırmayla bugüne kadar 1 milyon 127 bin 178 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaştı.

Adalet Bakanlığınca yargı reformuyla etkinliği arttırılan uzlaştırmada uyuşmazlıklar, topluma fayda sağlayacak edimlerle hızlı ve ekonomik bir şekilde çözülüyor. Bakanlıkça görevlendirilen tarafsız uzlaştırmacılar koordinasyonunda taraflar, çeşitli vakıflara, yardım derneklerine, kadın sığınma evlerine, yurtlara, çocuk yuvalarına, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere bağış, Kızılay’a kan bağışı ve fidan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca basit yaralama, basit tehdit ve hakaret suçlarından yürütülen soruşturmada olayın mağduru A.Ü., gururunun incindiğini ve bunun telafi edilmesi gerektiğini belirterek, şüpheliden kendine bir özür mektubu yazmasını istedi. Şüpheli E.Y., mektubunda mağdura karşı söylediği sözlerden dolayı üzgün ve pişman olduğunu anlatarak, şüpheliden samimi bir şekilde özür dilediğini belirtti. Şüpheli mektubunda, “Aramızda geçenler bir anlık sinirimle istemediğim şekilde büyüdü. Yaşananların geride kalmasını temenni ederek özür diliyorum. Gerçekten çok mahcubum ve pişmanım” ifadelerini kullandı. Özür mektubunu alan mağdur ile şüpheli uzlaşınca dosya kapandı.

Bir başka soruşturmada ise şüpheli E.Ö.’nün mağdur H.Ü., Ş.G., M.T. ve D.İ.’ye karşı işlediği tehdit ve özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek suçunun şikayete bağlı suçlardan olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı marifetiyle gerçekleştirilen müzakerelerde ortak karar alan mağdurlar, ihtiyaç sahibi bir aileye iki kanepe alınması şartıyla şüpheliyi affedeceklerini söyledi. Edimi kabul eden şüpheli E.Ö., toplam 2 bin 400 TL tutarında iki kanepe alarak ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırdı. Ekonomik durumu iyi olmayan bir ailenin mobilya ihtiyacının karşılanmasıyla sosyal dayanışma örneği ile sonuçlanan uzlaştırma ile mağdurlar ve şüpheli mahkemeye gitmeden uzlaştı.

Şüpheli A.Ş.’nin evini boşaltan kiracısı A. T.’ye tehdit ve hakaret sözleri içeren mesajlar göndermesi nedeniyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı yönetiminde sürdürülen müzakereler sonrası müşteki A.T., Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bin lira nakdi yardım yapılması karşılığında şikayetinden vazgeçip şüpheli ile uzlaşabileceğini söyledi. Talebi kabul eden şüphelinin LÖSEV’e bin lira bağış yapması ile taraflar el sıkışarak anlaştı.

Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005’te uygulanan ve 2016’da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanıyor. Uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında müzakere süreci tamamlanan 1 milyon 359 bin 752 dosyadan 1 milyon 127 bin 178’i uzlaşma ile sonuçlandı. Böylece müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranı yüzde 83 oldu.