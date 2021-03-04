Uzaya börek göndermişti şimdi de kendisi gitmek istiyor

Ne bilim adamı ne de pilot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzay çağrısına cevap, ilk önce börekçiden geldi. Bursa’da daha önce uzaya börek gönderen rekortmen börekçi, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Elon Musk’a da seslenen Bursalı börekçi, "Bin kişiyi uzaya götürüp uzaya yapacağı otelde tatil yaptıracağını söylüyor, şube açmak isterse verebiliriz" dedi.

Bursa’da daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Cambridge Düşesi Catherine Middleton’a ve uzaya börek gönderip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışında börekle köprünün minyatürünü yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ikram ederek dikkatleri üzerine çeken börek ustası Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek istiyor. Tezgahın başına geçerek börek açan ve açtığı börekle de Uzay Türk yazıları yazan Acar, uzaya gitmek için gönüllü olduğunu açıkladı.

"Uzayda börek açmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılında uzaya insan gönderileceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini ifade eden Acar, konuşmasında Elon Musk’a da seslendi. Uzaya bin insanla seyahate gideceğini söyleyen Musk’a ’Şube açmak isterse verebiliriz’ diye seslenen Acar, "Daha önce dünyadan ilk defa Bursa’dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6’sı Amerikan biri İranlı olmak üzere 7 kişi daha önce uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8’inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet orada varsa eğer insanlara börek açmak istiyorum. Uzay gemisinde bile börek açmak istiyorum. Bu çalışmayla bizi heyecanlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

"Elon Musk’a şube verebiliriz"

Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini uzaya otel açacağını söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk’la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. İsterse şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın" diye konuştu.