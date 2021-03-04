banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Uzaya börek göndermişti şimdi de kendisi gitmek istiyor

Ne bilim adamı ne de pilot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzay çağrısına cevap, ilk önce börekçiden geldi. Bursa’da daha önce uzaya börek gönderen rekortmen börekçi, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Elon Musk’a da seslenen Bursalı börekçi, "Bin kişiyi uzaya götürüp uzaya yapacağı otelde tatil yaptıracağını söylüyor, şube açmak isterse verebiliriz" dedi.

Haberde İnsan 04.03.2021, 13:24
1
Uzaya börek göndermişti şimdi de kendisi gitmek istiyor

Ne bilim adamı ne de pilot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzay çağrısına cevap, ilk önce börekçiden geldi. Bursa’da daha önce uzaya börek gönderen rekortmen börekçi, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Elon Musk’a da seslenen Bursalı börekçi, "Bin kişiyi uzaya götürüp uzaya yapacağı otelde tatil yaptıracağını söylüyor, şube açmak isterse verebiliriz" dedi.

Bursa’da daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Cambridge Düşesi Catherine Middleton’a ve uzaya börek gönderip, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün açılışında börekle köprünün minyatürünü yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ikram ederek dikkatleri üzerine çeken börek ustası Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek istiyor. Tezgahın başına geçerek börek açan ve açtığı börekle de Uzay Türk yazıları yazan Acar, uzaya gitmek için gönüllü olduğunu açıkladı.

"Uzayda börek açmak istiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılında uzaya insan gönderileceğini açıklaması üzerine uzaya gitmek istediğini ifade eden Acar, konuşmasında Elon Musk’a da seslendi. Uzaya bin insanla seyahate gideceğini söyleyen Musk’a ’Şube açmak isterse verebiliriz’ diye seslenen Acar, "Daha önce dünyadan ilk defa Bursa’dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6’sı Amerikan biri İranlı olmak üzere 7 kişi daha önce uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8’inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet orada varsa eğer insanlara börek açmak istiyorum. Uzay gemisinde bile börek açmak istiyorum. Bu çalışmayla bizi heyecanlandıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.

"Elon Musk’a şube verebiliriz"

Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini uzaya otel açacağını söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk’la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. İsterse şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20