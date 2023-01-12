Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok’un acı günü

İzmir’in Tire ilçesindeki ikametinde hayatını kaybeden İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok’un babası Ahmet Ok (74), Urla ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel Müdürü Dr. Gökçe Ok’un babası Ahmet Ok, İzmir’in Tire ilçesindeki ikametinde hayatını kaybetti. Ok’un cenazesi, ikindi namazını müteakip Çarşı Hoca Ali Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Urla eski mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç, Urla Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murtaza Dayanç, Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, idare müdürleri ve Ok’un yakınları katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, çelenk gönderdi.