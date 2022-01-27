Üşümesin diye klimada ısıtıp, torunları gibi seviyorlar

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir esnaf, sokakta doğum yapan köpek ile 9 yavrusuna iş yerinde bakıyor. Esnaflar da adeta yavru köpekleri “torunları” olarak seviyor.

Taşova’da kaldırımda bir sokak köpeğinin doğum yaptığını gören esnaf Ercan Bulut, kar yağışı ve havanın soğuk olması nedeniyle anne ile yavrularını iş yerine aldı. Bulut, hava şartları düzelene kadar anne ile yavrularına yiyecek vererek bakmaya karar verdi. Esnaf Ercan Bulut, ayrıca yeni doğan 9 yavru köpeği üşümesin diye tek tek klimada ısıtıyor.

“9 torunumuza bakarak yaşatmaya çalışacağız”

Ercan Bulut, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanının önünde bir köpeğin doğum yaptığını gördüklerini belirterek, "Anne ve yavrularını iş yerime aldım. Köpeğimiz dokuz yavru doğurdu. Mahalle esnafı olarak dokuz torunumuza bakarak yaşatmaya çalışacağız. Lütfen sokak köpeklerini unutmayalım, onlara sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.

Mahalle esnafından Cesarettin Tuzla da köpeğe süt ve yiyecek vererek arkadaşlarına destek olacaklarını söyledi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ise örnek davranış gösteren Ercan Bulut’u iş yerinde ziyaret ederek, duyarlılığından dolayı teşekkür etti.