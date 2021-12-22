banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Borsa İstanbul bugün de devre kesti
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Yenilenmiş telefonlara 12 taksit imkanı gedi
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Memur sendikaları Erdoğan'ı ziyaret edecek
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Türkiye açıklaması

Usta oyuncu Sezai Aydın için Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde usta oyuncu için sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Aydın’ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına koyuldu.

Haberde İnsan 22.12.2021, 13:22
Usta oyuncu Sezai Aydın için Musahipzade Celal Sahnesi’nde tören düzenlendi

Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bugün Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde usta oyuncu için sevenlerinin katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Aydın’ın cenazesi alkışlar eşliğinde cenaze aracına koyuldu.

Rocky’, ’Fred Çakmaktaş’ ve ’John Rambo’ gibi kült karakterlere sesini veren ve 69 yaşında hayatını kaybeden Sezai Aydın için Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde sevenleri eşliğinde tören düzenlendi. Düzenlenen törende Sezai Aydın’a ait birçok videonun gösterimi yapıldı. Birçok tiyatro oyuncusu ve ünlü isim Sezai Aydın için konuşma yaptı. Sezai Aydın’ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere alkışlar eşliğinde Üsküdar Şakirin Camii’ne götürüldü.

“Sezai Aydın’la daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim”

Konuşmakta güçlük çeken, Usta sanatçı Sezai Aydın’ın oğlu Arda Aydın, “Babam ve iş arkadaşım. Gölgesinden kaçmaya çalıştıkça daha çok gölgesinde kaldım. Bir evladın ayakları üzerinde nasıl durması gerektiğini öğreten biriydi. Son zamanlarında kendisiyle ilgili konuştuğumuzda Hakkı Ergök’ün müthiş tabiriyle ’insanlara yol gösteren bir modern zaman filozofu’. Şükür ki ne kadar çok sevildiğini yaşarken kendi de gördü ve bize de gösterdi. Büyük bir aktördü. Dehşetli bir aşık ve seven bir sevgiliydi. Karısını kaybettikten tam 40 gün sonra belki de onun yanına gitmek için çabaladı ve her şeyde olduğu gibi bunda da başarılı oldu. İş yerinde her zaman Sezai Bey diye hitap ettim o da bana Arda Bey dedi. Fakat evde her zaman babam oldu. Şehir tiyatrolarında birlikte en çok oyun oynayan baba oğul olduk. Onun ile sahnede stüdyoda geçirdiğim zamanları gerçekten özleyeceğim. Zaten ben Sezai Aydınla daha çok anı biriktirebilmek için bu işi seçtim. Madem babamı seviyorum neden onunla aynı işi yapıp yanı başında olmayayım dedim” ifadelerini kullandı.

“Ceketini satarak okuttu beni”

Sanatçı Sezai Aydın’ın kızı İdil Cemre Öztep, “Bu mesleğe sahip olmamın tek ve yegane nedenidir babam. 12 yaşındaydım psikolog olmaya karar verdiğimde çünkü sahnelerden uzak tutmak istedi beni. Bu işi yapma dedi bana. Kötü bir öğrenciydim ben. Üniversite sınavında çok kötü bir puan aldım. Tam o sene benim mezun olduğum üniversite puansız psikoloji bölümü açtı. Ben 24 tercihli bir listeyi götürdüm okula, Fransızca Mütercim Tercümanlık tutacaktı biliyordum bunu. Tam çıktım babam aradı ‘hayallerini gerçekleştirmek zorundasın psikolog olacaksın sen’ dedi. Olamam dedim para yok özel üniversiteye götürme beni dedim. Eve döndüm ağlaya ağlaya büyük bir kavga ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktası. Yazdım ve girdim. Ayaklarımın üzerinde durabilmemin yegane nedenidir. Çünkü gerçekten ceketini satarak okuttu beni, bunu biliyorum. Kimi zaman ücret almadan dublajlar yaptığını biliyorum sırf beni okutabilmek için. Sayesinde buradayım sayesinde buyum. İyi ki var” şeklinde konuştu.

Tiyatro sanatçılarından olan ve Sanatçı Sezai Aydın ile anılarından bahseden Orhan Alkaya, “Kader o kadar zor geliyor ki. Bu adamı tekrar sahneye çıkarırsak toparlarız diye düşünmeye başlamıştım. Olmuyor bazen. Benim sersem kocanın kurnaz karısı oyununu yapmaya çalıştığım sıra Ankara’dan çok iyi bir aktör geldi Sezai Aydın diye. Bir görüş istersen dediler. Sezai ile tanışmıyorduk ama biliyorum onun nasıl bir aktör olduğunu. Aradım hemen randevulaştık. Hikaye çok fazla. Çalıştığım en iyi oyunculardan biriydi. İncecik bir adamdı. Çok zarif dikkatli ve ilişkilerinde çok hassas. Hikayesi çoktu, çocuklarına ve aileye başsağlığı diliyorum” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 18 32
4. Adana Demirspor 18 29
5. Hatayspor 17 29
6. Fenerbahçe 17 28
7. Alanyaspor 17 27
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 17 25
10. Karagümrük 17 25
11. Galatasaray 18 24
12. Giresunspor 18 22
13. Antalyaspor 18 22
14. Gaziantep FK 17 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 17 16
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Adanaspor 17 23
11. Tuzlaspor 16 22
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 43
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 18 24
11. Espanyol 18 23
12. Osasuna 18 22
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 18 20
15. Granada 17 19
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8