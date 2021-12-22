Usta oyuncu Sezai Aydın göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Diyabet ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın’ın cenazesi Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Şakirin Camii’ne getirildi. Aydın, burada dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında Aydın’ın sevenleri göz yaşlarına hakim olamadı.

Diyabete ve kalbe bağlı olarak hayatını kaybeden Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın’ın naaşı, cenaze namazı kılınmak için Üsküdar’da Şakirin Camii’ne getirildi. Çocukları İdil Cemre Öztep, Arda Aydın, Hüseyin Aydın ve yakınları Sezai Aydın için taziyeleri kabul etti. Usta sanatçının oğlu ve meslektaşı Arda Aydın ile yakınları cenazede göz yaşlarına hakim olamadı. Sezai Aydın’nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

“’Çiğdem öldükten sonra ben artık yaşamak istemiyorum’ dedi. Tam kırkıncı günde o da dünya değiştirdi”

Cenaze namazı öncesi açıklamalarda bulunan Arda Aydın, “Öncelikle tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Tabii ki benim hem babam hem meslektaşımdı ve senelerdir aynı işi yapıp, aynı sahneye çıkıp, aynı stüdyolarda seslendirme yaptık. En iyi bilinen tarafı insanlara yol gösterici olmasıydı onun. Çok kişinin hayatına dokunmuş biriydi babam. Daha da önemlisi televizyonun Türkiye’de yayına girdiği tarihten itibaren yaptığı seslendirmelerle televizyonda sunduğu programlarla oynadığı oyunlarla hemen hemen yaptığı her şeyle çok sayıda insanı hem büyüledi hem yetiştirdi, onların yetişmesine çok önemli bir yere sahip babam. Bir sürü insanın da galiba bu işleri yapmasına vesile oldu. Bu işleri yapması için onlara öncülük etti, önderlik etti ve yol açtı. Daha da önemlisi bu tip işlerde sahne sanatlarında, televizyonda çok fazla gençlere ön açılmaz, müsaade edilmez açıkçası. Benim babamdı en önemlisi o. Çiğdem öldükten sonra tek bir şey söyledi. ’Ben artık yaşamak istemiyorum’. Tam kırkıncı gün gitti. Tam kırkıncı günde o da dünya değiştirdi. Muhtemelen yukarıda bir yerlerde beraberlerdir şimdi. İkisi de nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Sezai Aydın’ın kızı İdil Cemre, “Halkın sanatçısıydı, herkesin sanatçısıydı ve herkes tarafından seviliyor olması çok değerli bir şey. Herkese eli değdi ancak öyle söyleyebilirim. Var olma sebebimiz” dedi.