Usta öğreticiler depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

Soğuk kış günlerinde depremzede vatandaşların sıcak bir şekilde yatmaları için ellerini taşın altına koyan Samsun Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, gece-gündüz demeden çalışarak uyku tulumu dikiyor. Üretilen tulumlar yağmur ve soğuk havayı geçirmeyecek şekilde dayanıklı yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremler sonrası insanlar yardım için seferber olurken, Samsun’da bulunan halk eğitim merkezlerinde usta öğreticilik yapan kadınlar da depremzedeler için uyku tulumu üretmeye başladı. Soğuk kış ayları nedeniyle deprem bölgesinde sıfır derecenin altına inen hava şartlarına özel olarak tasarlanan ve dikilen uyku tulumlarında şu ana kadar 3 bin 200 adet üretilerek bölgeye gönderildi. Milli Eğitim Bakanlığı talimatları istikametinde başlanılan projede Samsun’da bulunan tüm halk eğitim merkezleri destek veriyor.

“El birliği ile üretim yapıyoruz”

Mesai saati gözetmeksizin uyku tulumu ürettiklerini belirten usta öğretici Arife Ay, “Burada afet bölgesine götürmek üzere uyku tulumları hazırlıyoruz. Mesai saati gözetmeksizin bütün usta öğretici arkadaşlarımız el ele verip hep birlikte afet bölgesine göndermek için uyku tulumları dikiyoruz. Şu an burada 10 kişi çalışıyoruz ancak aynı bu şekilde diğer bölge ve ilçelerimizde de hafta sonu dahil uyku tulumları dikiyoruz. 1 tanesinin yapımını kesim aşamasından sonra 1 saatte bitiriyoruz. Önce kesimleri yapıyoruz daha sonra hepsini 2 metre şeklinde üst üste koyuyoruz. Bir arkadaşımız overlok çekiyor. Diğer arkadaşlarımız fermuar yapıyor ve bu şekilde el birliği ile bitiriyoruz” dedi.

“Depremzedelerin yüreklerini ısıtmak için uyku tulumu dikiyoruz”

Hafta sonlarında bile usta öğreticilerle uyku tulumu diktiklerini söyleyen usta öğretici Hatice Koç, “Şu anda burada overlok çekiyorum. Depremzedelerin biraz olsun yüreklerini ısıtmak için uyku tulumu dikiyoruz. Hafta sonları bile akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Hepimiz kursiyerlerimiz ve usta öğretici arkadaşlarımız ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Onlar ısındıkça bizim de yüreklerimiz ısınacak” diye konuştu.

“Yağmura ve soğuk havalara karşı dayanıklı kumaşlar dikiyoruz”

Depremzedeleri soğuktan rahatlıkla koruyabileceği uyku tulumları diktiklerini belirten usta öğretici Emel Bacakoğlu, “Biz burada depremzedelere yardım maksatlı uyku tulumları dikmekteyiz. Bu ürünleri usta öğretici arkadaşlarımız ile beraber dikiyoruz. Kumaşımız yağmura ve soğuk havalara karşı dayanıklıdır. İçinde elyaf ve polar bulunduran bir üründür. Oradaki arkadaşlarımızın rahatlıkla kullanabileceği, soğuktan korunabilecekleri bir üründür. Herkesin kullanabileceği boyutta üretilmiştir” şeklinde konuştu.

“25-30 dakikada 1 uyku tulumu çıkartabiliyoruz”

Usta öğretici Ayşe Öğretici, “Şu an deprem bölgesindeki kardeşlerimize uyku tulumu dikiyoruz. Bizler yaklaşık 10 gündür depremin olduğu andan itibaren koordine olduk ve hafta sonları dahil çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kullandığımız kumaşta ısı termal ve su geçirmez özellikler var. Bizim kesim işlemlerimiz 20 dakika sürüyor. Bir bant sistemi oluşturduk ve bu sistemde 25-30 dakikada 1 tulum çıkartabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 3 bin 200 uyku tulumu üreten usta öğretici kadınlar, depremzedeler için uyku tulumu üretimlerine devam ediyor.